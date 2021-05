Favoritul publicului de la Survivor, pus la zid de un Războinic: „Manipulare! Am fost şocat cât de taxat am fost acasă”

Sorin Pușcașu, fostul concurent din tribul Războinicilor de la Survivor, a aflat, atunci când a ajuns în România, că publicul emisiunii îl critică.

Războinicul spus că și-ar dori ca oamenii să vadă exact ce se întâmplă cu adevărat la Survivor, și îi acuză pe fostul lui coleg de echipă, Albert Oprea de manipulare.

Citește și: Zanni a cucerit-o pe Ana Porgras înainte de participarea la Survivor. Ce s-a întâmplat cu cei doi la Brașov

„Mi se pare o manipulare uriaşă, se discută despre mine greşit, am fost şocat cât de taxat am fost acasă. Albert pozează în victimă, noi am încercat mereu să îl ajutăm, eu nu am nimic personal cu el. M-au deranjat chestii care făceau rău echipei, de fapt.

Mă simt nedreptățit, dar nu mai sunt atât de încărcat emoţional. Când am avut ceva de spus, am spus… Voi spune şi acasă ce voi avea de zis, lumea mă poate percepe cum vrea. Ştiu că mă aşteaptă acasă oamenii dragi şi susţinătorii”, a povestit Sorin, Războnicul de la Survivor, la Teo Show.

Nu a dovedit că merită să câștige

Tot despre Albert, concurentul care a marcat un record uimitor, fiind ales pentru a zecea oară favoritul publicului din echipa Războinicilor. Sorin a spus că Albert Oprea nu merită să câștige Survivor.

„Legat de Albert, ar trebui să demonstreze că merită să câştige. La început, credeam şi eu asta, îl trimiteam mereu la strategii, însă a picat. Aşadar, nu mai consider că el merită să câştige competiţia, sunt oameni mult mai buni decât el rămaşi în concurs”, a explicat Sorin la Kanal D.

„Am fost acuzat că nu las oamenii să se integreze în echipă. Nu am eu putere să manipulez eu persoanele. Am zis totuși să fac eu un efort pentru a fi bine pentru toată lumea.

Am văzut că nimic nu s-a schimbat și mi-a fos greu că nu am putut să mă descarc. După o lună și ceva am răbufnit. Ăsta sunt, eu n-am mai trecut prin experiențe de genul. N-am știut cum să gestionez situația asta.

Pot spune că m-am despărțit într-un mod frumos de Albert. Știu că au fost persoane care atunci când au plecat n-au salutat anumiți oameni cu care nu se înțelegeau. N-am simțit să fac asta. Nu îi condamn nici pe ceilalți, așa au simțit. Când simți ceva, fă-o. Nu trebuie să te intereseze stânga, dreapta. Am simțit să bat mâna cu el”, a mai declarat Sorin.

Nu rata: De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Ștefan Ciuculescu și Zanni, la “Survivor România”