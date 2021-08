FCSB încheie “careul de ași” din Liga 1 după victoria cu Gaz Metan Mediaș (2-1)

În cursul acestei seri s-a desfășurat partida dintre FCSB și Gaz Metan Mediaș, din cadrul rundei cu numărul 4 din campionatul României. Duelul a fost câstigat de formația bucureșteană, scor 2-1.

Andrei Vlad, titular între buturile „roș-albaștrilor”

Una dintre principalele aspecte pe care trebuie să le remarcăm este reprezentată de titularizarea lui Andrei Vlad în poarta gazdelor. După ce acesta a fost tras „pe linie moartă” de Gigi Becali, majoritatea specialiștilor fotbalului românesc se așteptau ca acesta să fie rezerva lui Cătălin Straton. Imediat după meci, tânărul goalkeeper a declarat următoarele:

„Să joc a fost surpriză pentru dumneavoastră, pentru mine nu a fost. M-am pregătit și am așteptat să intru din nou în poartă. Nu am plecat la Craiova, am rămas în București, m-am pregătit și am evoluat. Nu am făcut niciun bagaj.”

Clasamentul Ligii 1

1. CFR Cluj – 12 pct.;

2. Rapid București – 10 pct.;

3. FC Botoșani – 10 pct.;

4. FCSB – 8 pct.;

5. Dinamo București – 6 pct.;

6. U Craiova 1948 – 6 pct.