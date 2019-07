FCSB ca și calificată în Europa League după 3-0 în Armenia!

FCSB e ca şi calificată în turul III al Europa League după victoria pe care a obținut-o la scor de neprezentare, 3-0 în Armenia cu Alashkert.

Victoria vicecampioanei României s-a conturat însă greu, eroul fiind golakeeperul Vlad, cel care a reușit să mențină tabela neschimbată în primul mitan și a avut două intervenții de senzație la ocaziile armenilor.

Adversara vicecampioanei României a cedat complet în al doilea mitan fiind depășită la toate capitolele, actul secund fiind la discreția echipei pregătite de Bogdan Andone. Florin Tănase a deschis scorul după o respingere greşită a portarului gazdă. Cristea a făcut 2-0 din centrarea lui Vână. Pe final, Florinel Coman a înscris şi el în a treia victorie la rând pentru FCSB în Europa League.

„Am întâlnit un adversar agresiv, a fost o partidă dificilă, cel puțin cât au rezistat fizic. Fotbalul e fotbal, nu se știe niciodată, vom pregăti bine returul, va porni de la 0-0, vom juca să câștigăm, nu ținem cont de rezultatul din acest meci. Nu putem vorbi de oboseală în prima repriză, am dominat jocul ca posesie, dar e fotbal, sunt momente și momente, important e că am rămas concentrați și cu răbdare am putut marca. Nu am nicio preferință pentru viitorul adversar, important e să ne calificăm noi. E de preferat, totuși, Cehia, e mult mai aproape și ar fi mai ușor. Din păcate nu putem alege noi”, a declarat Bogdan Andone, antrenorul principal al formației roș-albastre.

După 3-0 la Alashkert, pentru FCSB urmează duelul din etapa a treia cu FC Botoşani, luni, de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 1. Returul cu armenii va avea loc la Giurgiu joi, 1 august.