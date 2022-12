FCSB e de vânzare! Ce sumă cere latifundiarul din Pipera în schimbul clubului

Gigi Becali a anunțat că FCSB este de vânzare! Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că este dispus să vândă clubul pentru 20 de milioane de euro. Este, însă, sceptic că vreun afacerist ar fi interesat să investeacă în fotbal.

Gigi Becali susține că “fotbal e patimă și poate să distrugă familii”, motiv pentru care ia în calcul să renunțe la FCSB, în cazul în care va primi suma pe care o solicită.

“Eu am o afacere pe care vreau să o scot la lumină, să nu pierd bani, dar când mă voi retrage definitiv din viața lumii, nu că mor, dar mă retrag din viața publică și a lumii, atunci eu o să văd ce fac cu echipa asta. Nu sunt nebun să las o gaură de bani familiei ca să mi-o distrugă. Fotbalul e patimă și poate să distrugă familii. Am dat 2,3 milioane de dolari când am luat-o, iar la ora asta am aproape 7 milioane de euro dați. Mai trebuie să dau unul acum… Vreau să câștig 3 milioane, de asta cer 20 acum”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: “Am pierdut peste 100 de milioane de euro ca să dau bani la FCSB”

În continuare, omul de afaceri a dezvăluit că a pierdut o sumă colosală pentru a investi la FCSB. Totodată, nu crede că vreun om de afaceri român s-ar implica în fotbal.

“Am pierdut peste 100 de milioane de euro ca să dau bani la Steaua (n.r. FCSB). Am vândut teren mai ieftin ca să bag bani la Steaua (n.r. FCSB). Nu dă nimeni bani, nici 5 bani. Nu dă nimeni nici dacă eu cer 10 milioane. Cum să iei o gaură de bani? Ești nebun? Doar miliardarii lumii se fac patroni de fotbal. Au mulți bani, se distrează cu ei, nu au ce să facă cu banii. Eu nu vreau să mă distrez cu banii, nu las fetelor mele o echipă de fotbal ca să le distrugă”, a mai spus Gigi Becali la Pro Arena.