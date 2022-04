FCSB învinge campioana în Gruia și relansează lupta la titlu în Liga 1!

FCSB s-a impus la limită, scor 1-0 (0-0) în Gruia cu CFR Cluj într-un meci contând pentru epilogul rundei a V-a a play-off-ului Ligii 1, relansând astfel lupta pentru titlu.

După o primă repriză fără gol, dar încheiată de ardeleni cu un om mai puțin pe teren după ce fundaşul croat Mateo Susic a fost eliminat în minutul 43 pentru un fault dur la Darius Olaru, „roș-albaștrii” au dat lovitura în al doilea mitan. Cel care a făcut diferența a fost Octavian Popescu (min.74), cu un şut de la circa 25 de metri, deviat de fundaşul Daniel Graovac în poarta apărată de Cristi Bălgrădean. S-a terminat 1-0, iar FCSB a acumulat 43 de puncte, apropiindu-se la doar două lungimi de lider.

„O victorie importantă, un meci important pentru ambele echipe. Dacă ar fi câștigat ei, ar fi fost aproape imposibil să-i ajungem. Ne-am apropiat la două puncte, dar mai sunt cinci meciuri grele, se poate întâmpla orice. Trebuie să mai recuperăm două puncte și vom vedea la final unde ne vom clasa. Țin să le mulțumesc fanilor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Au fost câțiva fani și la bază, înainte să plecăm spre Cluj, au încurajat jucătorii. Știam stilul de joc al CFR-ului, ne-am pregătit pentru un asemenea joc de luptă, în care să ne impunem stilul. Am avut situații, chiar și 11 contra 11, am controlat jocul. Am avut și alte situații de a marca, din păcate, nu am reușit să o facem”, a declarat Toni Petrea, antrenorul „roș-albaștrilor” la finalul partidei din Gruia.

Pentru CFR aceasta este prima înfrângere stagională din propriul fief. De evidențiat ar fi că aceasta este prima victorie bifată de FCSB în Gruia după aproape opt ani, precedent fiind pe 10 august 2014, tot 1-0.

Rezultate etapa a V-a play-off Liga 1

FC Voluntari – FC Argeș 0-1

Farul Constanța – Universitatea Craiova 0-3

CFR Cluj – FCSB 0-1

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 45 puncte

2 FCSB – 40 puncte

3 Universitatea Craiova – 39 puncte

4 FC Voluntari – 30 puncte *)

5 Farul – 28 puncte

6 FC Argeș – 27 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte