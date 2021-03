FCSB învinge la Arad și își consolidează fotoliul de lider: „Doar la juniori am mai dat gol cu capul!”

FCSB a învins la limită, scor 1-0 (1-0) UTA la Arad, rezultat suficient pentru ca „roș-albaștrii” să-și consolideze fotoliul de lider în liga 1.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Olimpiu Moruţan (min. 41), cu o lovitură de cap din 11 metri. De notat ar fi că nou-promovata a evvoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, Damian Isac fiind eliminat în minutul 43 pentru cumul de cartonaşe galbene.

„Mă bucur că am marcat cu capul. Cred că doar la juniori am mai înscris cu capul. Ăsta e primul gol în prima ligă cu capul. Am avut foarte multe ocazii, trebuia să marcăm golul doi, ca să stăm liniştiţi. Aţi văzut, pe final puteau să ne egaleze, noi cu un om în plus. Trebuie să fim mai atenţi şi când avem ocazii să marcăm. Important e în seara asta că am câştigat. Urmează meciul cu CFR, acum contează orice punct. Noi ne dorim să facem un meci foarte bun cu CFR şi să scoatem maximum”, a declarat Olimpiu Moruţan la finalul meciului câștigat de „roș-albaștri” la Arad.

În urma acestui reuzltat, FCSB a ajuns la patru victorii consecutive, toate fără gol primit, acumulând 60 de puncte, cu trei mai mult decât CFR Cluj care va juca astăzi în „Gruia” cu Poli Iași.

De partea cealaltă, UTA a pierdut al doilea meci la rând, după 0-1 acasă cu CFR Cluj, arădenii ocupând locul 9 cu 33 de puncte.

Program etapa a 27-a Liga 1

Gaz Metan Mediaş – Universitatea Craiova 0-2

Academica Clinceni – FC Voluntari 0-1

FC Hermannstadt – Viitorul 0-0

UTA Arad – FCSB 0-1

Duminică, 14 martie

ora 18:00 Chindia Târgovişte – Astra Giurgiu

ora 20:30 CFR Cluj – Politehnica Iași

Luni, 15 martie

ora 17:30 FC Botoşani – Sepsi OSK

ora 20:30 Dinamo Bucureşti – FC Argeș