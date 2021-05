FCSB ratează șansa de a trece pe primul loc în play-off-ul Ligii 1: „Din păcate nu am făcut cel mai bun joc!”

FCSB nu a reușit să profite de eșecul CFR-ului pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 0-1 ratând șansa de aa trece pe primul loc după ce a fost ținută în șah surprinzător de Academica Clinceni, scor 2-2. Partida s-a disputat la Giurgiu și a încheiat runda cu numărul 7 di play-off.

FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (min. 20), dar ilfovenii au întors rezultatul până la pauză, prin golurile înscrise de Andrei Cordea (min.27) şi de Raul Rusescu (min. 36).

Echipa antrenată de Anton Petrea a reuşit egalarea după pauză, prin Florin Tănase (min. 56 – penalty), după ce lovitura de pedeapsă s-a repetat pe motiv că portarul Andrei Ureche, care a apărat prima execuție a lui Tănase, s-ar fi mișcat pe linia porții. S-a terminat 2-2 iar FCSB a ratat șansa de a urca pe primul loc în play-off-ul Ligii 1.

„Din păcate, nu am făcut un joc tocmai bun deși am deschis scorul. În a doua repriză, am egalat destul de repede. Ne-am retras, nici nu știu, trebuia să atacăm, să ne creăm mai multe ocazii de gol. Am avut pe final câteva ocazii. După părerea mea, am avut un gol valabil 100%. Încercăm să câștigăm, mai avem trei meciuri, trebuie să le câștigăm și la sfârșit vom fi campioni. Păcat că ne-am încurcat. Să îi vedem pe domnii care vorbeau pe la televizor că e echipa noastră Clinceni, la fel și Sepsi a CFR-ului, numai prostii se vorbesc la noi. Erau importante aceste puncte, pentru că treceam pe primul loc, iar CFR avea deplasare grea la Craiova. Mai avem trei meciuri pe care putem să le câștigăm cu lejeritate”, a declarat Florin Tănase.

În urma rezultatului de la Giurgiu, FCSB a rămas pe locul 2 cu 44 de puncte, la un punct în urma CFR-ului, în timp ce Acadeica închide play-off-ul cu 26 de puncte.

Rezultate play-off Liga 1 – etapa 7

Universitatea – FC Botoșani 2-3

CFR Cluj – Sepsi 0-1

FCSB – Academica 2-2

Clasament Play-off

1 CFR Cluj – 45 pct

2 FCSB – 44 pct. *

3 Universitatea – 37 pct.

4 Sepsi OSK – 36 pct *

5 FC Botoșani- 31 pct.

6 Academica – 26 pct.