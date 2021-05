„Leul” euforic după victoria din Gruia: „Este o palmă pentru cei care ne-au jignit foarte tare în ultima perioadă!”

Campioana en- titre a României și totodată liderul la zi al play-off-ului Ligii 1, CFR Cluj, a cedat cu scorul de 1-0 (1-0) duelul de pe teren propriu din cadrul rundei a 7-a a play-off-ului Ligii 1 cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Rezultatul reprezintă o premieră pentru Sepsi OSK care până la duelul de aseară nu reușise niciodată să câștige vreun meci cu ardelenii. Soarta celor trei puncte a fost decisă de golul marcat de slovacul Pavol Safranko (min.41).

„Cred că ceea ce am făcut pe teren este o palmă pentru cei care ne-au jignit foarte tare în ultima perioadă. Băieții au demonstrat muncă, sacrificiu și devotament. Asta înseamnă ce se întâmplă în acest an la Sepsi. Cei care ne-au acuzat.. unde am fost, nu am lăsat în urmă nici cea mai mică îndoială. Din păcate, sunt destui care… aș vrea să ne gândim la lucruri frumoase. Avem destule lucruri negative în jurul nostru. Felicitări băieților că au făcut un joc extraordinar. Am început cu trei jucători U21 în teren. Unii dintre ei nu au cinci meciuri la prima ligă. Sunt fericit pentru ei”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Sepsi OSK.

În urma acestui eşec, CFR Cluj a rămas pe primul loc cu 45 de puncte în timp ce Sepsi OSK Sf. Gheorghe și-a păstrat locul 4 însă s-a apropiat la doar un punct de Universitatea Craiova, oltenii fiind pe locul 3 cu 36 de puncte.

Rezultate play-off Liga 1 – etapa 7

Universitatea – FC Botoșani 2-3

CFR Cluj – Sepsi 0-1

FCSB – Academica 2-2

Clasament Play-off

1 CFR Cluj – 45 pct

2 FCSB – 44 pct. *

3 Universitatea – 37 pct.

4 Sepsi OSK – 36 pct *

5 FC Botoșani- 31 pct.

6 Academica – 26 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte