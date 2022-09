FCSB și Anderlecht s-au anihilat reciproc pe „Național Arena”: „Este un rezultat echitabil până la urmă!”

FCSB şi Anderlecht Bruxelles au terminat la egalitate, 0-0, pe „Național Arena”, în etapaa a doua Grupa B din Conference League.

Rezultatul a fost unul echitabil având în vedere desfășurarea ostilităților, fiecare echipă fiind privată de câte un penalty, FCSB în prima repriză, iar Anderlecht pe finalul meciului.

„A fost un 0-0, dar un meci bun din partea noastră, chiar dacă am schimbat mulţi jucători cu tineri. Băieţii au dat totul, am încercat să câştigăm fiecare minge. Păcat că nu am reuşit să marcăm, dar băieţii au avut o atitudine bună. A fost un rezultat bunicel, nu bun. Am avut şi ocazia aceea mare de a marca, cred că este un rezultat echitabil până la urmă. În Anglia am primit un penalty care nu a fost împotriva noastră, acum nu am primit acest penalty. Asta e, din păcate nu putem schimba nimic acum. Acum am avut penalty, dar nu am avut VAR”, a declarat Nicolae Dică după meci.

Pentru FCSB acesta este primul punct în grupă, „roș-albaștrii” cedând în prima etapă la Londra cu West Ham, scor 3-1.

În celălalt meci al grupei din runda a doua, West Ham a învins-o pe Silkeborg, cu 3-2, în Danemarca.

FCSB va juca următoarele două partide cu Silkeborg, pe 6 octombrie în deplasare, iar pe 13 octombrie la Bucureşti.