FCSB, surclasată de Rapidul lui Adi Mutu în „Giulești”: „E cea mai importantă victorie a mea!”

FCSB a fost învinsă în deplasare de Rapid, cu scorul de 2-0 (2-0), în derby-ul bucureștean disputat în cadrul rundei a doua a SuperLigii.

Echipa antrenată de Adrian Mutu s-a impus prin golurile marcate de Marko Dugandzic (min.19) şi Cristian Săpunaru (min. 40).

Pentru Rapid, acestea sunt primele puncte bifate în SuperLigă, „alb-vișinii” debutând în campionat cu un eșec, scor 1-0 în Gruia cu campioana CFR Cluj.

„Victoria e victorie, sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor. Cred că e cea mai importantă victorie a mea, era un meci care contează mult pentru noi. La fiecare meci, jucăm la victorie. Ştiam ce încărcătură are acest meci şi voiam să facem suporterii fericiţi. Vă daţi seama că am făcut tot ce se putea pentru a-l convinge să vină la Rapid pe Marko Dugandzic. E un jucător de valoare şi a demonstrat asta în seara asta. Toţi jucătorii pe care i-am trimis au intrat bine în meci. A fost o victorie muncită. Mă bucur că nu am luat gol”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul principal al formației Rapid București.

De partea cealaltă, aceasta este cea de-a doua înfrângere suferită de echipa antrenată de Toni Petrea în acest sezon, după ce a pierdut în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League, cu Saburtalo Tbilisi, cu 1-0. În prima etapă a Ligii I, FCSB a remizat pe „Național Arena”, cu nou-promovata Universitatea Cluj, scor 1-1.