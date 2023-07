FCSB, victorie la limită în Bulgaria după un meci cu peripeții. “Surpriza” de care au avut parte roș-albaștrii la Sofia

FCSB a câștigat împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, scor 0-1, în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Meciul a fost unul spectaculos, Florinel Coman fiind decisiv și de această dată. „Roș-albaștrii” au un avantaj în meciul retur de la București.

Formația lui Elias Charalambous s-a impus în fața bulgarilor, în partida de miercuri seară de la Sofia. FCSB a învins-o pe CSKA 1948, scor 0-1, într-un meci spectaculos care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Florinel Coman a fost, din nou, decisiv. El a marcat singurul gol. Jucătorii lui Gigi Becali au avut parte și de o surpriză spre finalul partidei: probleme cu nocturna. Meciul a fost întrerupt preț de câteva minute spre final.

CITEȘTE ȘI: FLORIN TĂNASE, GATA SĂ REVINĂ LA FCSB? TOCMAI ȘI-A REZILIAT CONTRACTUL LA ARABI. CINE ÎL MAI VREA PE ATACANT

Arbitrul Luca Pairetto a considerat că este de cuviință să oprească meciul în minutul 71, apoi i-a chemat la marginea terenului pe observatorul UEFA, dar și pe reprezentanții celor două echipe. În cele din urmă, nocturna și-a revenit și a funcționat la capacitate maximă. Partida a fost reluată. Arena pe care s-a jucat meciul are 43.230 de locuri și e casă atât pentru CSKA 1948, dar și pentru echipa națională a Bulgariei. Tot acolo se desfășoară și competițiile pentru atletism. Meciul retur dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia este programat să se dispute pe data de 3 august, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

CITEȘTE ȘI: ÎȘI ÎNCHEIE MIRCEA LUCESCU CARIERA ÎN ROMÂNIA? OFERTA PE CARE A PRIMIT-O DE LA FRF, E ÎN ULTIMUL AN DE CONTRACT

Ce spunea antrenorul de la FCSB, înainte de victoria cu CSKA 1948 Sofia

Elias Charalambous, antrenorul formației lui Becali, susținea la conferința de presă că echipa este „într-un moment psihologic bun”, fiind aproape sigur de reușita jucătorilor antrenați de el.

„Am venit pregătiți aici. Înfruntăm o echipă foarte bună, am analizat-o, au jucători de calitate. Am văzut o echipă organizată. Dar trebuie să ne facem noi treaba, în primul rând. Cel mai important e cum ne vom prezenta la meci. I-am urmărit în partidele de pregătire, cu Aris și cu Panathinaikos. Apoi i-am văzut și în ultimul meci de campionat. Sunt o echipă organizată. Trebuie să dictăm ritmul jocului, echipa se află într-un moment psihologic bun. O respectăm pe CSKA, dar am încredere în jucătorii mei. Ținta noastră este să câștigăm mereu, nu jucăm la egal. Am spus-o de când am venit aici.

Nu am nicio idee despre declarația patronului și nu cred că a făcut această declarație. Pe de altă parte, este un om respectat. În multe țări din Europa se știe că a ajutat mulți oameni. Sunt reguli în fotbal, pe care trebuie să le respectăm. Djokovic este suspendat, dar avem mulți jucători de calitate în echipă. Cu siguranță, vrem să fie toți jucătorii disponibili, dar avem un lot numeros și sunt sigur că înlocuitorul lui Djokovic va face o treabă bună.

La fiecare meci, trebuie să alegem doar 11 jucători. Trebuie să luăm decizii, sunt foarte fericit cu lotul pe care îl am la dispoziție. La sfârșitul meciului cu Dinamo, am spus că sunt lucruri de îmbunătățit. Dar e început de sezon, iar în prima repriză cu Dinamo am făcut un presing foarte bun. Sunt lucruri normale, care se vor regla pe parcurs”, declara Elias Charalambous, la conferința de presă.

Echipele de start:

CSKA 1948 Sofia: Naumov – Gurishta, Petrov, Heliton, Orachav – Daskalov, Tsenov – Rusev, Stoichkov, Pedrinho – Kjartansson

Rezerve: Madzharov, Ganev – Thalis, Karagaren, Wankewai, Vutov, Viyachki, Rapnouil, Umarboev, Nguninda, Kirilov

FCSB: Târnovanu – Ov. Popescu, Dawa, Haruț, Radunovic – Băluță, Șut, Olaru – Cordea, Compagno, Coman

Rezerve: Vlad – Crețu, Panțîru, Oct. Popescu, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Gheorghe, Pantea, Radaslavescu