Femeia cu cea mai mică talie din lume! Și-a scos șase coaste pentru a ajunge la forma ideală. „Mi-am dorit asta de când eram mică”

Pixiee Fox este tânăra care i-a uimit pe cei mai renumiți medici esteticieni. Aceasta a aspirat la un look ideal, asemănător cu cel al personajului de desene animate Jessica Rabbit, iar pentru asta a apelat la numeroase intervenții, peste 100.

Pentru a își atinge scopul Pixiee Fox s-a remodelat complet. Tânără și-a scos șase coaste pentru a avea cea mai mică talie din lume. Acum Pixiee Fox măsoară 41 de centimetri în talie, însă nu a fost suficient pentru a bate recordul, care îi aparține lui Cathie Jung (28,1 centimetri în talie, purtând corset). La 31 de ani tânăra a ajuns la peste 100 de operații estetice și chiar dacă unele au fost complet nereușit, nu intenționează să se oprească aici.

Pixiee Fox are patru operații de mărire a sânilor, patru operații la nas, mai multe liposucții, operații de reconstruire a maxilarului, de îndepărtat a coastelor, implanturi în fese și recunoaște că este dependentă de operațiile estetice. Recent, tânăra a participat în emisiunea Botched, unde i-a șocat pe cei doi medici, care au refuzat să îi mai facă o altă intervenție.

„Nu am văzut aşa ceva în întreaga mea carieră”, a spus doctorul Dubrow.

„Nu m-am simţit niciodată cu adevărat o fiinţă umană, ci mai degrabă o creatură fantastică”, a i-a răspuns Pixee Fox.

Pixee Fox, implant ocular

Una dintre cel mai recente intervenții la care Pixiee Fox a apelat a fost implantul ocular. Aceasta a declarat că mereu și-a dorit să aibă culori diferite: un ochi este albastru cristalin, iar celalalt are culoarea naturală de albastru.

Deși medicii au sfătuit-o să se oprească, tânăra mai are încă multe modificări pe care vrea să le facă. Până acum a cheltuit peste 100.000 de lire pe operații.

„Mi-am dorit asta de când eram mică. Chiar voiam să am ochi de culoare diferită și acum am reușit. Am auzit de aceste implanturi acum doi ani și am optat pentru culoare verde-albăstrui a mării la unul dintre ochi.

În Suedia, nimeni nu-și face operații estetice. Nu contează dacă vreau să fiu model sau electrician, în Statele Unite ale Americii poți să faci ce vrei. Mi-am făcut lifting de sprâncene, două operații la pleoape, am injecții în pomeți, în buze și puțin Botox. Mi-am scos șase coaste, mi-am făcut un lifting de posterior, o liposucție și o labioplastie. Și machiaj permanent și epilare definitivă”, a declarat Pixee Fox.