Femeile care au văzut ”viața de Apoi”. Mărturii cutremurătoare făcute de acestea: ”Am murit și am văzut”

Două femei care au trecut prin moarte clinică au mărturisit că au văzut cum este ”viața de Apoi”. Una dintre ele a spus că era atât de frumos încât ar fi fericită dacă ar muri mâine. Află ce lucruri interesante au văzut pacientele care au trecut prin aceleași proceduri spitalicești.

Medicii ne pot spune ce se întâmplă cu trupul nostru după ce inima noastră încetează să mai bată, dar mai puțin cunoscut este ceea ce se întâmplă cu „sufletul” nostru atunci când trecem în lumea cealaltă. Cu toate acestea, putem afla lucruri interesante de la persoanele care au murit şi au fost readuse la viaţă.

Multe persoane sunt curioase cum arată ”viața de Apoi”, iar două femei din Marea Britanie au avut ”norocul” de a vedea pentru câteva momente ce se întâmplă dincolo de această viață. Ambele au avut experiențe de moarte clinică în spital, după ce au suferit o intervenție chirurgicală, și spun că Raiul a fost un loc „minunat”.

Una dintre ele a povestit că s-a întâlnit cu cea mai bună prietenă a ei, care murise cu doi ani înainte, în timp ce cealaltă a spus că i-a întâlnit pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, pe îngeri și pe „trei bărbați foarte bătrâni”. Dar amândurora li s-a spus că timpul lor nu a expirat și că trebuie să se întoarcă la familiile lor.

Jessie Sawyer și Betty Eadie au povestit despre experienţele lor, mai exact de întâlnirile lor cu moartea, în cadrul emisiunii americane Inside Edition. Cel mai înfricoșător lucru este că au existat asemănări între relatările ambelor femei despre ceea ce s-a întâmplat în viața de Apoi.

Cum a văzut Betty lumea de Apoi

Betty, care are acum 78 de ani, a avut experiența vieții de Apoi după o operație de histerectomie.

„Eram în camera de recuperare și, dintr-o dată, am simțit că fiecare picătură de sânge se scursese din corpul meu și această senzație că spiritul meu ieșea din corp cu o viteză extraordinară. M-am uitat în jos și mi-am văzut corpul întins pe pat. Am știut că am murit și m-am gândit: „Doamne, sunt moartă”, a povestit ea în cadrul emisiunii.

Betty Eadie a mai povestit că a văzut trei „bărbați foarte bătrâni” care i-au spus că a murit. Ea le-a spus că își dorea foarte mult să își vadă familia, așa că a „zburat” pe fereastră și s-a dus la casa ei.

„Soțul meu stătea în fotoliu, iar eu stăteam lângă el, eram îngrijorată pentru că nu știa că am murit, nici copiii mei nu știau, iar eu îmi făceam griji pentru ei toți. Dar apoi mi s-a dat o idee despre viitorul lor și am văzut că toți vor duce o viață bună”, a povestit Betty.

Betty a spus că s-a întors pe patul ei de spital și a intrat într-un tunel și într-un spațiu negru, unde s-a simțit „extrem de relaxată și confortabilă”.

La capătul tunelului a fost întâmpinată de o figură. „Era Iisus Hristos”, a spus ea. „M-a îmbrățișat și mi-a spus: „Nu este încă timpul tău. Deodată au apărut trei femei – îngeri – și Iisus le-a spus: arată-i tot ce trebuie să știe, iar eu am fost dusă în cea mai frumoasă grădină pe care am văzut-o vreodată, cum nu mai văzusem niciodată pe Pământ.

Îngerii m-au purtat pe toate planetele și apoi Iisus mi-a spus că trebuie să mă întorc pe Pământ, dar eu nu am vrut. Brusc a apărut cel mai frumos om pe care l-am văzut vreodată și era Dumnezeu și mi-a spus că trebuie să mă întorc, iar eu mi-am văzut corpul și m-am reîntors în el”, a mai mărturisit Betty.

Betty a spus că cinci ani mai târziu i-a povestit doctorului ei despre această experiență, iar acesta i-a confirmat că din punct de vedere medical „murise” pentru o scurtă perioadă. Ea a mai spus că experiența a fost atât de profundă încât vrea să se întoarcă în cealaltă viață pe care a trăit-o pentru scurt timp.

Cum a fost viaţa de Apoi pentru Jessie

Jessie, mamă a doi copii, a povestit cum a „murit” la doar 31 de ani, după ce a fost internată de urgență în spital cu hemoragie internă în urma unei proceduri ginecologice. Acum, la câțiva ani de la această experiență, femeia spune că nu se mai teme de moarte.

„Nu mă tem de moarte, aș putea muri chiar acum și aș fi perfect în regulă cu asta. Dacă mi-ai fi spus acum 10 ani că voi avea o experiență de moarte apropiată, nu te-aș fi crezut, nici măcar nu cred în Dumnezeu”, a declarat Jessie.

Descriind cum a fost „moartea” ei, Jessie a spus: „În depărtare am putut vedea o figură și am recunoscut-o ca fiind una dintre cele mai bune prietene ale mele care murise cu doi ani înainte. Am văzut, de asemenea, o lumină strălucitoare și atunci mi-am dat seama că aceasta este moartea, aceasta este moartea mea”

Jessie a explicat că a văzut cum moartea ei i-a afectat soțul și cei doi copii.

„Mi s-a arătat cum moartea mea va avea un impact asupra familiei mele – că cei doi copii ai mei, deși afectați de durere, vor crește și vor avea o viață bună”, a mai spus Jessie.

