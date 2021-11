Adriana Trandafir, dezvăluiri cutremurătoare: “Într-un an, de ziua mea am avut o moarte clinică. M-am desprins de mine și...”

În cadrul ultimei ediții de la “Asia Express”, Adriana Trandafir a făcut, pe parcursul unei conversații cu Irina Fodor, o serie de dezvăluiri cutremurătoare. Cu lacrimi în ochi, actrița a povestit cum a fost în moarte clinică, chiar de ziua ei. Din fericire, medicul care era de gardă, la momentul respectiv, a readus-o la viață.

Adriana Trandafir susține că și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum făceau toate eforturile pentru a o salva. A realizat ce s-a întâmplat după ceva timp, când s-a trezit. Actrița îi este pe vecie recunoscătoare unei doctorițe, care s-a chinuit din răsputări să o readucă la viață.

(VEZI AICI: ȘI-AU DECLARAT ”RĂZBOI” LA ”ASIA EXPRESS”? ZARUG ȘI ADRIANA TRANDAFIR ȘI-AU ARUNCAT „SĂGEȚI”: ”E O FORMĂ DE MANIPULARE”)

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață”, a spus Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir, cuvinte frumoase pentru doctora care a salvat-o: “De atunci, am purtat-o în suflet”

În semn de recunoștință, concurenta de la “Asia Express” și-a propus ca în fiecare an, de ziua ei, să meargă în vizită la medicul care a salvat-o. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, lucru pe care Adriana Trandafir îl regretă enorm.

“Mi-am propus să o văd în fiecare an de ziua mea cu o sticlă de șampanie și acest lucru nu s-a întâmplat, datorită vieții care tăvăluc vine peste noi. Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum”, a mai adăugat actrița.

(VEZI AICI: CE SPUN ADRIANA TRANDAFIR ȘI FIICA EI DESPRE EXPERIENȚA ”ASIA EXPRESS”! ”PRIMELE CINCI SECUNDE DIMINEAŢA MĂ ÎNTREBAM DE CE…”)