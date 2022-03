Fenomen straniu în apropiere de Buzău!? Un localnic a filmat un obiect luminos: ”Se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el”

Fenomen straniu în apropiere de Buzău!? În noaptea de joi spre vineri, un localnic al comunei Smeeni, Buzău, a observat un obiect luminos pe cer, în depărtare. Atunci, a decis să o filmeze. Timp de două minute, obiectul ar fi stat neclintit pe cer.

Noaptea trecută, un localnic din comuna Smeeni, Buzău, a surprins un obiect luminos pe cer care ar fi stat neclintit timp de două minute.

Pentru Adevărul.ro, Marian, localnicul din comuna Smeeni, a mărturisit faptul că în jurul orei 02:00 s-a trezit și s-a îndreptat spre bucătărie, pentru a bea apă. Atunci, acesta a zărit pe un geam o lumină pe cer. A decis să o trezească și pe soția lui și au început să filmeze. Obiectul sau punctul luminos se afla pe direcția Gherăseni sau deasupra localității Costești. Așa sunt se poate observa și în imagine, apare un punct luminos roșiatic.

”Pe la 2 şi un sfert m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva. Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost”, mărturiseşte Marian.

Apoi, la scurt timp, punctul luminos a dispărut. Imaginile au fost transmise și către Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate – ASFAN.

Potrivit sursei citate, în zona respectivă se află o unitate militară specializată în culegerea de informații.

Sursă foto: Captură video