Fericire mare în familia Lidiei Buble, după ce a fost cerută în căsătorie! Mesajul transmis de celebra artistă

Fericirea este incomensurabilă în familia Lidiei Buble (30 de ani)! Se anunță nuntă mare, după ce a fost cerută în căsătorie. A spus „Da!”, iar acum încep ușor, ușor să facă pregătirile pentru marele eveniment. Celebra artistă a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, iar detaliile se află mai jos, în articol.

Este motiv de sărbătoare în familia Lidiei Buble. Pe rețelele de socializare,cântăreața în vârstă de 30 de ani a dat vestea cea mare, și anume faptul că în viitorul apropiat va avea loc un eveniment foarte important în familia ei. Sora ei, Lorena Buble, în vârstă de 22 de ani, se va căsători cu alesul inimii sale! Vestea i-a îmbucurat pe toți, iar artista a ținut să transmită un mesaj pe internet, cu această ocazie.

Între Lorena și Lidia Buble există o conexiune specială. Puțini știu, însă, că tânăra în vârstă de 22 de ani ar fi putut muri, din cauza Lidiei Buble. Despre acest aspect a vorbit chiar artista, în cadrul unui podcast. Totul a avut loc în urmă cu mulți ani, când a scăpat-o pe gresie, din brațe, când avea doar câteva luni. Și-a alertat imediat părinții, iar sora ei a ajuns în brațele medicilor. De teamă, cântăreața a plecat din apartament și s-a ascuns în spatele blocului până noaptea târziu. Atunci, a crezut că și-a ucis sora.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor…

Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit, eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2, nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora”, povestise Lidia Buble în podcastul moderat de Horia Brenciu.