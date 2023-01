Bismobil Kitchen, o companie care se ocupă cu bucătării personalizate la comandă, este acuzată că țepuiește clienți. Ioana Ciocănaru, o femeie din Galați care se consideră păgubită, susține că ar fi trebuit să primească mobilă în valoare de 32.000 de lei în luna decembrie. Numai că ar fi rămas și fără comandă și fără bani. Căci ieri fost anunțată că showroom-ul s-a închis. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive a unei metode de lucru care ar putea fi țeapa începutului de 2023!

Ioana Ciocănaru, o femeie din Galați, susține că a fost țepuită de 32.000 de lei după ce a comandat mobilă de bucătărie și, în final, n-a mai primit nici produsul, dar nici banii. Aceasta a contactat redacția CANCAN.RO și și-a spus povestea.

După cum mărturisește chiar ea, a mers într-un showroom din oraș în căutare de mobilă de bucătărie. A ales, a plătit integral pentru a-i ajunge comanda mai devreme, dar nu s-ar fi așteptat niciodată la ceea ce a urmat.

Ioana susține că ieri a fost contactată de soțul unei angajate al companiei Bismobil Kitchen și a fost anunțată că showroom-ul din care a cumpărat de 32.000 de lei s-a închis. Femeia mărturisește că nu este singura păgubită. Căci a fost creat un grup pe Facebook și s-au adunat 1.500 de oameni din toată țara care ar fi întâmpinat probleme cu firma Bismobil Kitchen.

Pe site-ul oficial al companiei care pune la dispoziția clienților bucătării personalizate la comandă este menționat faptul că există showroom-uri în Moldova, România, Bulgaria, Spania, Rusia, Italia și Belgia.

Mihail Șaran, fondatorul Bismobil Kitchen, a fost contactat de reporterii CANCAN.RO pentru a-și spune punctul de vedere asupra acuzațiilor aduse, însă nu a oferit niciun răspuns până la momentul redactării articolului.

„Am fost sunați de la showroom și ni s-a spus că s-a închis definitiv„

„S-a deschis la noi în Galați un showroom făcut foarte bine. Pe noi ne-a atras foarte mult că aveau niște finisaje… era ceea ce căutam noi. Era un showroom nou, mie mi l-a recomandat o prietenă care e designer aici în Galați și ea a zis că a avut clienți care au colaborat cu această firmă și au finisaje destul de OK și ne-am dus și noi la pomul lăudat. Era recent, de câteva luni era în Galați.

Este vorba despre Bismobil Kitchen, este o firmă, am înțeles, cu un patron din Chișinău, că ne-am interesat și noi de ieri, de când s-a spart buba, de când am fost sunați de la showroom de aici din Galați, noi suntem din Galați, și ni s-a spus că s-a închis definitiv. Și că showroom-uri, rând pe rând, din toată țara, se închid. Sunt mii de români care au plătit integral, ca și mine, care acum, mă rog, ne găsim pe grupuri din astea, pe Facebook, să vedem dacă măcar ne putem recupera ceva. Deși nu se va recupera nimic. Adică au încercat și alții și nu se poate, adică e ceva incredibil ce se întâmplă”, a spus femeia care se consideră păgubită, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Toți au predat telefoanele de serviciu și tabletele„

„Am plătit integral tot pentru că ne-au spus că noi am plătit practic în regim de urgență ca să ne vină mai repede. Am făcut un contract, chiar am stipulat: «domne, dacă nu ne aduceți mobila până pe 14 decembrie, ne vrem banii înapoi». Adică s-a și stipulat în contract chestia asta. Drept pentru care n-am plătit un avans, ci am plătit integral.

Am comandat mobilier de bucătărie și am plătit 32.000 de lei. Pe mine m-a anunțat (nr. că se închide showroom-ul) soțul unei angajate. Pentru că am înțeles că fata abia aflase și ea, au sunat-o cei din Chișinău să-i spună că nu mai are loc de muncă și că se închide firma, am înțeles că fata era prea șocată și l-a pus pe soț să sune toți clienții, nu numai pe mine.

Nu mai există niciun număr de telefon. Toți au predat telefoanele de serviciu și tabletele, am înțeles, și nu mai există niciun număr. Adică e un singur număr de telefon pe site-ul lor, un call-center, unde nu răspunde nimeni”, a mai continuat Ioana Ciocănaru.

„1.500 de oameni sunt în aceeași situație ca mine”

„Am vorbit chiar cu doi avocați. Ieri am aflat, aseară la 19:00 am aflat. În principiu, toți care sunt pe grupul respectiv, care sunt din toată țara, gândiți-vă că sunt 1.500 de oameni, sunt în aceeași situație ca mine. Ori au plătit 70%, ori au plătit integral. Sunt foarte, foarte, foarte mulți bani la mijloc. Unii spun că și-au luat gândul, alții încearcă să recupereze ceva, să-i dea în judecată, unii s-au dus la Poliție, au făcut și la ANPC sesizare…

Am înțeles că, mai noi, ei își deschid zilele astea alt showroom în Chișinău. Adică pe astea din România le închid rând pe rând și-și mai deschid în Chișinău aceeași firmă”, a încheiat Ioana Ciocănaru, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

