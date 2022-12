O poveste crypto: De la miliarde € la zero și CEO-ul arestat! CANCAN.RO a vorbit cu cel mai mare specialist român în crypto care dezvăluie detalii neștiute despre țeapa secolului

Piața mondială a criptomonedelor este în cădere liberă după ce unul dintre cei mai influenți oameni ai domeniului a fost arestat în Bahamas. Sam Bankman-Fried, CEO-ul de la FTX, a primit opt capete de acuzare din partea procurorilor americani, în urma unui tun de peste 3 miliarde de dolari. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile unui conflict halucinant al celor mai însemnați coloși din lumea crypto – Binance și FTX. Pentru edificarea completă a cazului, cel mai cunoscut specialist român în criptomonede a explicat pentru CANCAN.RO ce s-a întâmplat între cei ce fac legea într-un domeniu reglementat insuficient.

Luna trecută, s-a cerut intrarea în falimen a FTX, iar CEO-ul Sam Bankman-Fried și-a dat demisia. Totul s-a întamplat după ce rivala cea mai mare, Binance, a reușit să achiziționeze o parte considerabilă din FTX (20%), în 2019. FTX, una dintre cele mai mari entități din piața de tranzacționare a cryptomonedelor, cu sediul în Bahamas.

Compania condusă de Sam Bankman-Fried a cheltuit milioane de dolari pentru a face lobby mai multor partide din Statele Unite, în vederea formării unei legislații prietenoase cu mediul crypto. Experții financiari clasifică faptele lui Sam Bankman-Fried ca fiind unele dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii.

Culisele unui scandal cu prejudiciu vehiculat la 10 miliarde $

Un minimum de 3 miliarde de dolari ar fi dispărut, dar se speculează că ar fi vorba de 10 miliarde de euro, cuantumul datoriilor FTX. Ar fi vorba despre o reglare de conturi: Binance a apărut în 2017 si a investit în FTX în 2019, fapt ce nu a fost privit cu ochi buni într-o piață atât de competitivă și restrânsă. Changpeng Zhao (supranumit CZ) este CEO-ul Binance. Planul uneltit de acesta a fost să cumpere destul de mult din FTX încât să fie sigur că rivalii nu ajung prea departe față de compania lui. Astfel, Binance ar fi deținut controlul și ar fi fost în avantaj.

FTX a crescut și a devenit un jucător serios, moment în care Sam Bankman-Fried, CEO-ul de la FTX, a cumparat actiunile lui CZ înapoi cu banii clienților, după cum declară Kevin O’leary (milionar și investitor) într-un clip viral pe internet. Avându-l pe Changpeng Zhao între acționari, FTX nu reușea să se reglementeze nicăieri, fiindcă la rândul său Binance nu era privit cu ochi buni de către autorități.

Cine are de pierdut în acest război

CANCAN.RO a identificat prejudiciații acestui conflict dintre FTX și Binance:

1. Actionarii FTX, fiindcă acum firma „lor” nu mai valorează nimic, iar FTX a avut printre investitori nume mari, precum SoftBank sau „Fondul de pensii Ontario”

2. Investitorii posesori ai tokenului FTT, a cărui valoare este actualmente nulă;

3. Investitorii care au fost prinși cu fonduri pe platforma FTX, fonduri care acum nu pot fi retrase;

4. Investitorii care au băgat bani în alte proiecte apropiate de FTX sau de Alameda Research, compania spre care CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, redirecționa banii FTX.

Vlad Mercori, despre Sam Bankman-Fried: „Și-a cumpărat influența de la toată lumea, crezând că asta îi va deschide uși și îi va asigura protecție!”

Cel mai cunoscut specialist în criptomonede din Romania, Vlad Mercori, a explicat pentru cititorii CANCAN.RO ce s-a întamplat, de fapt, plecând de la declarațiile lui Kevin O’Leary: ”Sam Bankman-Fried, CEO-ul celor de la FTX, tocmai a fost arestat dupa ce fusese anterior top 5 donatori atât în campania președintelui Biden, cât și a democraților, dar si a republicanilor. Practic, și-a cumpărat influența de la toată lumea, crezând că asta îi va deschide uși și îi va asigura protecție.

Acum când a ajuns cuțitul la os pentru că miliarde de dolari din banii clienților au fost fie pierdute, fie s-au evaporat cine știe pe unde, se încearcă spălarea imaginii lui. Ce spune Kevin O’Leary mi se pare fezabil, dar până la urmă, crypto e o industrie nereglementată unde granițele dintre legal și ilegal sunt ceva mai puțin clare decât în finanțele tradiționale.

Acum, după ce a primit 15 milioane de dolari de la FTX, O’Leary poate spune multe, dar nimic din ce zice nu poate să refacă răul pe care respectiva companie l-a pricinuit atât clienților, cât și industriei. Am rămas cu o frază ce mi se pare și un semnal interesant: «Binance e o entitate nereglementată ce deține un monopol».”

Kevin O’Leary a făcut declarații șocante, după o discuție cu Sam Bankman-Fried

Vă prezentăm mai jos declarația, pe larg, a lui Kevin O’Leary: „După ce conturile meu au fost golite de toate activele și de istoricul contului și al tranzacțiilor, nu am primit răspunsuri de la nimeni din firmă, așa că am sunat la Sam Bankman-Fried și am zis «Unde sunt banii, Sam?». Mi-a zis că i-a fost refuzat accesul la servere și că nu mai știa nimic. Am zis «Bine, hai să facem un pas înapoi!». Este un caz simplu în mintea mea, de genul «Unde au dispărut banii?». Așa că am zis «Sam, hai să mergem cu 24 de luni în urmă. Spune-mi cum au fost folosite procedurile activelor din compania ta. Unde ai cheltuit banii?».

Atunci mi-a povestit despre o tranzacție care a apărut în urmă cu 24 de luni. Reachiziția acțiunilor sale de la Binance, competiția lui directă. N-am știut la vremea respectivă, dar într-un anumit moment CZ, firma care coordonează Binance, a cumpărat 20% cotă parte din firma lui Sam Bankman-Fried pentru Seed stock. După care l-am întrebat «Ce te-a făcut să cheltui două miliarde de dolari?» – era cifra pe care mi-a dat-o în acel moment.

Mai târziu cu 24 de ore, mi-a spus că suma se ridică de fapt la 3 miliarde de dolari pentru a cumpăra înapoi acțiunile de la CZ. L-am întrebat «Ce a putut să te facă să faci așa ceva? De ce nu ți-ai ține activele pe un singur bilanț și de ce ai oferi asta unui singur acționar?» Mi-a zis că de fiecare dată când am mers să luam licențe pentru diferite juristicții – trebuie să înțelegeți că prețul criptomonedelor trebuie să fie reglementat. Pentru tot ce discutăm despre Bitcoin și restul, nicio instituție nu patronează asta.

Eu lucrez pentru «averea suverană» și «planul de pensionare». Nu se ating de astfel de lucruri pentru că nu sunt regularizate. Între acești doi, hai să îi numim prieteni-dușmani, pentru că evident erau cei mai mari acționari din firmă – au avut o neînțelegere. Aparent conform lui Sam Bankman-Fried, CZ nu cădea de acord cu cererile de reglementare a prețurilor în diferite juristicții, de a pune la dispoziție datele care i-ar face eligibili pentru o licență. Singura optiune a managementului si a lui Sam Bankman Fried a fost sa îl cumpere la o evaluare încredibilă, aproape de 32 de miliarde mai puțin, aparent cu un discount de 15%. Asta a golit bilanțul activelor.

În opinia mea, acești doi «monștri» care dețin piața neregularizată împreună și cresc aceste business-uri incredibile în termeni de creștere erau în razboi unul cu celălalt. Și unul l-a anulat pe celălalt din business intenționat. Poate nu e nimic în neregulă cu asta, poate nu e nimic în neregulă cu dragostea și războiul, dar Binance e un masiv neregularizat cu monopol global acum!”

