De-a lungul timpului, Răzvan Munteanu, soțul cunoscutei artiste Delia, și-a câștigat notorietate în zona investițiilor în cryptomonede. La el au venit bogătași care au riscat sume importante, chiar și milioane de euro. Doar că business-ul nu a mers chiar ca la carte, iar cei păgubiți, după ce piața a intrat în picaj, l-au arătat cu degetul pe partenerul de viață al cântăreței. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de afaceri a rupt tăcerea și i-a pus la punct pe cei revoltați și care îi cer explicații. Și-a spus punctul de vedere și îi anunță pe contestatari că trebuie să se informeze și singuri, nu să se bazeze doar pe sfaturile specialiștilor crypto.

Răzvan Munteanu, un afacerist cunoscut și în lumea mondenă datorită mariajului cu Delia, s-a implicat pe piața cryptomonedelor, o piață nesigură și cvasinecunoscută. A atras mai mulți oameni cu bani, pe care i-a convins că își vor mări averile dacă îi urmează sfaturile. Dornici de un „tun” financiar, afaceriștii au investit, unii dintre ei, masiv! Doar că piața crypto a luat-o la vale, iar bogătașii au luat-o razna. I-au cerut, imediat, explicații soțului Deliei care, într-un timp relativ scurt, devenise un fel de broker în materie de monede virtuale.

„O minciună crasă! Recomand fiecăruia să…”

Au apărut inclusiv zvonuri potrivit cărora Răzvan Munteanu ar fi investit mare parte din economiile familiei, adică banii câștigați de Delia din concerte și alte contracte în cryptomonede (TOATĂ POVESTEA AICI).

Mai mulți foști clienți de-ai lui Munteanu au contactat redacția pentru a-și spune povestea. Inclusiv pe celebra adresă [email protected] au venit informații în acest sens.

CANCAN.RO a luat legătura cu omul de afaceri care, în exclusivitate, a oferit declarații cu referire la scandalul în care a ajuns implicat.

Soțul artistei susține că nu ar avea nicio vină și îi sfătuiește pe cei care îl pun la zid ca, pe viitor, să intre într-o afacere doar dacă au, cu adevărat, potențial:

„Este o minciună crasă că s-au pierdut banii familiei! Faceți diferența între glumele Deliei și ce speculează lumea!

Eu știu bine ce facem și cât muncim în familia noastră! Toate proiectele Crypto și non Crypto sunt în scădere în acest moment. Inclusiv proiectele românești în care am și eu o oarecare implicare.

Nu e prima și nici ultima oară când se întâmplă asta pe piața Crypto. Că oamenii se iau după Răzvan Munteanu e problema lor!

Recomand fiecăruia să-și facă research-ul propriu! Să se informeze de la mine sau X, Y, Z, dar e decizia fiecăruia. Fiecare să investească fix cât își permite să piardă. Valabil pentru orice business, mai ales Crypto„, a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Răzvan Munteanu.

Răzvan Munteanu, revoltat! „Nu ești investitor, ci speculant”

Asociat cu un bun prieten, V.M., Răzvan Munteanu a pus bazele unei agenții de brokeraj Crypto, începând de la zero un business de tip „swingby”, denumit „Stakeboards”.

Proiectul ar fi intrat, ulterior, pe o pantă descendentă. S-a mutat pe un alt proiect, denumit ”Humans”.

„Dacă oameni apropiați m-au întrebat, eu le-am spus în ce am investit, dar momentele în care am făcut-o diferă. Nu am cunoștință de vreun apropiat care să nu știe situația în detaliu sau să acuze în vreun fel.

Dacă îți arăt telefonul, am o sută de mesaje de mulțumire când e Crypto pe creștere.

Când scade, se supără toată lumea. Sunt foarte multe variabile de care trebuie să se țină cont. Trebuie să știi când să intri, când să ieși. Dacă ai investit într-un proiect, și ești deranjat că nu scoți după șase luni, înseamnă că nu ești investitor, ci speculant.

E mare diferență! Dacă nu ai măcar patru ani într-un proiect, înseamnă că ai un interes pur speculativ”, a mai spus soțul Deliei.

„Trebuie să știi când să intri și când să ieși”

Răzvan Munteanu a avut un mesaj dur pentru cei care îl consideră vinovat pentru că nu au reușit pe piața monedelor virtuale. Îi numește „speculanți”, în niciun caz „investitori”.

A explicat, totodată, că un plan rezonabil de investiții trebuie să se întindă pe cel puțin patru ani, nici vorbă de doar câteva luni.

„Dacă oamenii se iau după un lider de opinie în domeniu care și-a arătat niște rezultate pozitive, fie că el este Răzvan Munteanu sau altcineva, nu este suficient.

Trebuie să-și facă și research-ul propriu și să ia, până la urmă, o decizie proprie. Nimeni nu poate fi responsabil pentru deciziile investiționale ale unei persoane.

Trebuie să știi când să intri, când să ieși. Orice profesor de economie îți poate spune că un plan investițional minim este pe o perioadă de patru ani.

Sau că planul este între patru și zece ani, nu câteva luni. Dacă rămâi pe câteva luni ești speculant, nu investitor.

Repet, trebuie să știi când să intri, când să ieși. Pentru că se deduce din contextul următor că, pentru câteva luni, dacă intri și ieși ești speculant și trebuie să stai câțiva ani„, a încheiat Răzvan Munteanu.