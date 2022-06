Răzvan Munteanu nu este doar soţul Deliei, ci şi managerul său. Acesta s-a ocupat de cariera artistei de când sunt împreună şi şi-a dedicat o mare parte din timp proiectelor în care aceasta a fost implicată. Despre relaţia lor de cuplu nu se ştiu foarte multe amănunte şi asta pentru că cei doi au fost întotdeauna discreţi. Recent însă, CANCAN.RO a dezvăluit faptul că partenerul artistei ar fi investit sume uriaşe de bani pe piaţa cryptomonedelor, iar acest lucru le-a subţiat considerabil averea. Iată cum a reacţionat Răzvan Munteanu, după ce „problemele” au ieşit la iveală.

Delia și Răzvan Munteanu s-au cunoscut în anul 2010, iar în 2012 au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Răzvan Munteanu este un afacerist care şi-a asumat întotdeauna riscuri şi a investit atunci când a avut ocazia. Primii bani i-a câştigat prin vânzarea unor produse cosmetice, iar apoi s-a implicat în industria HoReCa.

În prezent, pe lângă faptul că este managerul soției sale, a înființat cea mai mare agenție de influenceri din România și are multe imobile în București. Mai mult decât atât, are o mare pasiune pentru criptomonede, însă acest lucru i-ar fi adus multe probleme financiare.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut, businessurile, poate părea că nu au legătură. Firul roșu, elementul comun este că, dacă am știut să fac ceva, a fost pentru că am avut un produs foarte bun. Nu sunt neapărat un bun manager, vânzător sau organizator, dacă nu am un produs bun. Nu aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, declara Răzvan Munteanu în urmă cu ceva timp în podcastul lui Codin Maticiuc.

Cum a reacţionat Răzvan Munteanu, după ce s-a aflat motivul pentru care Delia l-a umilit în public: „Bravo”

Deşi se zvoneşte că relaţia dintre Delia şi partenerul său trece printr-o perioadă dificilă, Răzvan Munteanu îi este în continuare alături cântăreţei. Acesta a publicat în urmă cu câteva ore un mesaj în mediul online în care vorbeşte cu admiraţie despre cea care îi este soţie.

Bărbatul le-a dezvăluit celor care îl urmăresc faptul că este mândru de ultimul proiect al Deliei la care a lucrat împreună cu echipa sa.

Spectacolul are un concept unic, cu o abordare nonconformistă, în care cele mai cunoscute hituri ale Deliei vor avea un sound rockish, cu multă energie şi efecte speciale aşa cum artista şi-a obişnuit publicul în ultimii ani.

„Cea mai impresionantă producţie la care am lucrat (şi am lucrat la câteva zeci de producţii speciale în ultimii 15 ani). Bravo Delia, Ana, Monica, Adrian şi restul echipei”, a fost mesajul transmis de Răzvan Munteanu.