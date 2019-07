”Fetele din Caracal nu au fost arse! Un miros specific trebuia să existe, care să fi atras atenția vecinilor”. Ce specialist face această declarație șocantă

Profiler româno-canadian Mihaela Brooks nu crede în varianta arderii trupului Alexandrei, din cazul crimelor de la Caracal și explică inclusiv motivele.

Până să fie găsite trupurile fetelor pe care Gheorghe Dincă susține că le-a ucis, varianta cea mai vehiculată în cazul crimelor de la Caracal este cea a arderii corpurilor în niște butoie în care s-ar fi găsit resturi de oase.

”Vecinii declară că în jurul orei 4 dimineața au auzit strigăte “Nu ma omorî” (ceva la genul acesta), au sunat la 112, chiar le-au spus polițiștilor din fața casei care așteptau ora 6 să intre în casă. Nu știu dacă această informație a fost confirmată oficial, dar se tot vehiculează că a fost tranșată și “arsă”.

“Tranșata și arsă” înseamnă:

1. Bucăți de corp să fie arse la temperaturi mari. Asta inseamnă că un miros specific trebuia să existe, care să fi atras atenția vecinilor. Mai este o metodă de ardere – nu vreau menționez public procesul, este ceva care a fost folosit în alte crime, procesul de “ardere” este de 3 ore și urme se pot găsi.

2. S-a vehiculat “arsă” în acid de baterie mașină. Bateria de mașină are 35% acid sulfuric, deci nu este suficient să “arzi în acid” bucăți de corp/corp. Pentru a obține acidul sulfuric concentrat există un proces de eliminare a apei, care și asta durează, sau poate îl avea pregătit de mult. Nu intru în detalii de recipientul în care se ține acidul sulfuric (are importanță, dar platforma aceasta nu îmi permite să menționez), DAR acidul sulfuric are un miros specific, puternic care atrăgea atenția tuturor. Nimeni nu menționează un iz puternic, indiferent de ce ar putea fi. Apoi, durează mai mult de o zi ca un corp/bucată de corp sa fie “dizolvat” în modul acesta”, a scris Mihaela Brooks într-o postare pe contul ei de socializare.

Gheorghe Dincă, acuzat că și-ar fi violat și propria fiică

Mai mulți martori, apropiați ai familiei acestuia au făcut declarații de-a dreptul șocante. La Poliție nu au existat însă plângeri penale.

”Dacă prindeau o femeie ai lui Popicu (porecla familiei criminalului – n.r.), nu o mai scoteau de acolo decât cu mascații”, spune un vecin, care îl cunoștea pe suspect de copil și care are în telefon zeci de apeluri primite de la el, scrie Libertatea.