Fetița campionului mondial de kickboxing Claudiu Bădoi, bătută într-un parc din Militari! Membrul unui temut clan, implicat în altercaţie

Fetița luptătorului de kickboxing Claudiu Bădoi a fost bătută într-un parc din cartierul bucureștean Militari. Mama copilei a vrut să aplaneze conflictul, dar a ajuns şi ea să fie agresată. Cunoscutul sportiv a oprit cu greu scandalul, iar apoi şi-a dus de urgenţă fiica la spital.

Claudiu Bădoi are sute de meciuri câștigate în țară și în străinătate, dar şi două campionate mondiale. Prinţul aşa cum este cunoscut de adversarii din ring este unul dintre cei mai cunoscuți luptători de kickboxing din România. Bărbatul, originar din județul Teleorman s-a stabilit, de ani buni, în Sectorul 6 al Capitalei, în cartierul Militari. Viaţa lui a fost lipsită de evenimente nefericite, până luni seara.

Luptătorul se afla la antrenament împreună cu soția lui, Georgiana, în timp ce o prietenă de familie a mers cu fiica lor într-un parc situat în incinta complexului în care locuiesc. Femeia ar fi lăsat-o pe fetiță să se joace cu ceilalți copii și a mers la un magazin din apropiere, să facă mici cumpărături.

CITEŞTE ŞI: DEZVĂLUIRE LA ÎNMORMÂNTAREA MELISEI, ADOLESCENTA DE 14 ANI DIN CRAIOVA CARE A FOST UCISĂ DE UN BĂIAT DE 17 ANI: „AU FOST ÎMPREUNĂ, ERA GELOS”

La un moment dat, între copii ar fi izbucnit o altercaţie, iar mama unuia dintre ei ar fi bătut-o cu cruzime pe fata lui Bădoi. În urma loviturilor primite, copilul a suferit răni la cap, dar și pe picioare.

Claudiu Bădoi a povestit, pentru Gândul.ro, că se afla la sală moment în care a primit un telefon de la femeia care era cu fetiţa lui în parc.

„Am luat-o pe soție și am plecat imediat în parc. Doamna care ne lovise copilul era foarte agresivă. Imediat, s-a repezit la soția mea și a luat-o la bătaie. Am evitat s-o lovesc pe această femeie, mai ales că sunt sportiv de performanță. Am fost, totuși, nevoit s-o îmbrâncesc, pentru că nu mai voia să-i dea drumul nevestei mele”, a explicat Bădoi.

Claudiu Bădoi: „Situația este greu de suportat pentru un tată”

Fără să mai stea pe gânduri, Bădoi şi-a luat copilul şi a mers de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, unde aceasta a primit îngrijiri medicale. Ulterior, luptătorul a mers cu familia lui la Secția 21, unde au depus o plângere.

Potrivit unor surse judiciare, presupusa agresoare este membră a unui clan obscur, cunoscut în zonă sub numele de Fifi. Aceasta ar mai avea antecedente, scandalul în care a fost implicată recent, nu ar fi fost singurul de acest gen.

Mai mult decât atât, după incident, mai mulți membri ai clanului Fifi l-au jignit și amenințat prin intermediul unor platforme de socializare, a mai declarat Claudiu Bădoi.

„Pe lângă amenințări, m-au făcut criminal, au spus că sunt un pericol pentru copiii pe care îi antrenez la sala mea de kickboxing și mi-au jignit copilul într-un mod incalificabil.

Chiar dacă situația este greu de suportat pentru un tată, am decis că nu am dreptul să-mi fac singur dreptate, așa că aștept ca polițiștii și procurorii să-și facă treaba, iar cei care au greșit, să suporte consecințele impuse de lege, mai ales că medicii de la spitalul de copii i-au dat fetei mele o trimitere la psiholog, deoarece a suferit și o traumă psihică în urma incidentul din parc”, a spus Claudiu Bădoi.