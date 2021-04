Medicii de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi au primit de curând, la camera de gardă, o fată de 12 ani. Copila a ajuns la timp, pentru că dacă întârzia, viața ei ar fi fost în pericol.

Minora fost transferată de la Focşani, cu o sarcină molară, posibilă o dată la 1.000 de sarcini.

„Pacienta a venit cu sângerări genitale şi o stare de astenie fizică. În urma unor investigaţii, cazul a fost preluat de către o echipă complexă, care a evidenţiat un diagnostic de o posibilă sarcină molară.

Este un caz rar, se poate întâmpla o dată la 1000 de sarcini. S-au demarat procedurile pentru asigurarea unui climat optim şi s-a evacuat conţinutul uterin. Nu era prezent un făt propriu-zis, era vorba despre o masă de celule care ar fi putut să o pună în pericol.

Pacienta a fost internată cu mama ei şi i s-au explicat toate complicaţiile care ar fi putut să apară. Totul a decurs fără probleme. Ea a ajuns la medic după ce a avut simptomele.

E o sarcină care poate pune probleme mari. Pot apărea complicaţii, una dintre ele poate fi sângerarea, care poate duce până la scoaterea uterului. Nu a fost cazul nostru, totul a decurs bine”, a transmis Ciprian Ilea, medic la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, citat de Adevărul.ro.

Fetița rămâne în spital

Sursa amintită mai sus mai precizează și faptul că fetiţa rămâne internată şi urmează să fie monitorizată câteva zile pentru a se vizualiza evoluţia. Monitorizarea poate continua până la 12 luni, după externare.

Sarcina molară, cunoscută de asemenea sub denumirea de mola hidatiforma, este o tumoră benignă (nu este cancer) care se dezvolta în uter. O sarcină molară apare atunci cand ovulul fecundat are un set în plus de cromozomi de la tată.

Această anomalie care apare în momentul concepţiei va transforma ceea ce ar fi devenit placenta într-o masă de vezicule care creşte continuu, scriu site-urile de specialitate.