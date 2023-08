Fiica lui Busu de la Pro TV se iubește în secret cu un bărbat celebru de la Antena 1

Natalie, fiica cea mare a lui Florin Busuioc, iubește cu patos. Tânăra formează un cuplu cu un comediant celebru. Cel care a confirmat relația este chiar bărbatul.

Florin Busuioc sau Busu, așa cum îl știe o țară întreagă, are motive de mândrie. Îndrăgitul prezentator TV are o familie împlinită, care îl sprijină și îi este alături.

Vedeta de la Pro TV are două fiice superbe, Natalie și Catinca, cea din urmă fiind mezina familiei.

Deși niciuna dintre ele nu face parte din showbizul românesc, au ieșit la iveală detalii despre viața amoroasă a lui Natalie. Fiica cea mare a lui Busu se iubește cu un bărbat celebru de la Antena 1.

Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Busu

Mai exact, este vorba despre Teo Ioniță, cel care a făcut parte din echipa lui Cătălin Bordea în emisiunea România are Roast, difuzată la Antena 1.

În timpul recentului său număr de stand-up, realizat pe scena clubului The Fool (patronat de Bordea și Micutzu), Teo a mărturisit că are o relație cu Natalie Busuioc, fiica lui Florin Busuioc: „Hai să vă zic de gagică-mea! Gagică-mea e o femeie foarte mișto. Are ce n-am avut eu niciodată. Și anume, un tată! Are un tată care o susține în tot ceea ce face. Tatăl ei e Florin Busuioc, Busu de la Meteo. Și e pe bune asta. Și se vede în tot ceea ce face: E o fată devreme acasă, instabilă ca vremea și, de fiecare dată când mă cert cu ea, plouă afară. Cred că vorbește cu tac-su: «Tată, dă-le ploaie la săraci! » Și tăticu le dă, imediat bagă ciclonul. Tot fiind cu gagică-mea, am început să dezvolt o relație și cu taică-su. Am început să fim prieteni.

Ce spune Busu despre fiica cea mare

În urmă cu ceva timp, Busu a vorbit despre planurile de viitor ale fiicei sale, Natalie. Prezentatorul Meteo de la Pro TV a mărturisit că tânăra are o pasiune pentru teatru și film, însă nu știe dacă va face o carieră în acest domeniu.

„A moștenit foarte mult talent, sper eu. Nu va face teatru sau actorie, nu vrea să facă asta. Fata mai mică ar vrea să facă actorie, Natalie nu vrea, dar e talentată. Cântă la pian, îi plac foarte mult și teatrul și filmul, e pasionată de lucrurile acestea, dar nu cred că va face o carieră în domeniu”, a mărturisit Busu, pentru Click!.