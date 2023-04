Adriana, fiica lui Dan Bursuc, a povestit la DIICOT că ar fi trăit un adevărat coșmar pe durata relației cu Nicolae Florin, zis Uku, un presupus interlop care ar avea legături cu temutul clan Chira. Tânăra susține că ar fi fost bătută și șantajată de fostul iubit, care ar fi obligat-o inclusiv să fure o parte din bijuteriile părinților. CANCAN.RO a “săpat” adânc în subiect și a intrat în posesia unor stenograme ireale. Avem inclusiv declarații, în exclusivitate, de la bărbatul acuzat de teribilele fapte.

Fiica impresarului Dan Bursuc a depus o plângere la DIICOT în care a arătat că Nicolae Florin, un presupus interlop din Capitală, ar fi sedus-o, după care ar fi transformat-o într-o adevărată sclavă (DETALII AICI). În petiția transmisă prin poșta electronică, Adriana Ecaterina Maria a arătat că ar fi furat din casa părinților aur în valoare de aproape 130.000 de euro, care a ajuns, ulterior, la o casă de amanet din Sectorul 2. După ce tatăl a aflat odrasla prețioasă s-ar afla într-o situație destul de periculoasă, “tăticul maneliștilor” a răscumpărat bijuteriile de urgență. Un scandal de proporții a izbucnit, iar totul s-a mutat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

„Am fost împreună un an și jumătate”

CANCAN.RO a luat legătura cu Nicolae Florin, zis Uku, care ne-a explicat cum ar sta, de fapt, lucrurile din punctul lui de vedere. Bărbatul susține că, sub nicio formă, nu a obligat-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile din casa părinților, ba din contră.

“Am fost împreună un an și jumătate. Pe durata acestei relații i-am dat 110.000 de euro. Lucrurile de la amanet erau pe numele meu. Acelea erau bijuteriile părinților ei, este adevărat. Nu am forțat-o să le ia. Nu am pus-o să fure nimic. De acei bani ne-am folosit amândoi, nu numai eu. Le-am făcut patru dosare, pun presiune pe mine, vor să mă intimideze, au pus toate clanurile interlope pe urmele mele, ca să-mi retrag plângerile”, ne-a declarant Uku.

În apărarea sa, bărbatul ne arată zeci de print screen-uri, în care tânăra de 26 de ani îi trimite poze cu diferite bijuterii de lux, despre care spune că dorește să le amaneteze, ba chiar speră să găsească o replică identică a obiectelor furate din casa părinților ei, pentru a le înlocui. Astfel, părinții săi nu și-ar fi dat seama că bijuteriile lipsesc. Nu este singurul caz. În GALERIA FOTO găsiți alte ceasuri și bijuterii pe care fiica lui Dan Bursuc le-ar fi dus la amanet.

Fiica lui Dan Bursuc: Vreau să vorbesc ceva cu tine. Vorbește cu ăla de la amanet. Să-ți spună dacă găsești repede o copie bună 1:1

Uku: Cu ce?

Fiica lui Dan Bursuc, dezlănțuită la adresa membrilor familiei: „Să îi văd morți!”

În continuare, Uku ne-a precizat cum a ajuns fosta lui iubită să trimită adresă la DIICOT. Așteaptă ca familia lui Dan Bursuc să vină cu dovezi concludente împotriva lui.

“A aflat mama ei că lipsesc anumite bijuterii, i-a spus tatălui ei. Și, astfel, s-a ajuns aici. Au luat bijuteriile de la amanet fără niciun drept. Erau pe numele meu, în termen, nu aveau, în mod normal, cum să le ia. A luat tot aurul. Eu am buletinul la ei, pe adresa lui Dan Bursuc. Eu am făcut primul plângere. Apoi ei. Să vină cu dovezi. Cum să o pun să fure?”, a precizat Nicolae Florin pentru CANCAN.RO.

În dorința de a arăta că nu ar fi sechestrat-o pe Adriana, Nicolae Florin ne-a prezentat și o conversație pe care a avut-o pe WhatsApp cu tânăra.

Fiica lui Dan Bursuc: Hai să fugim. Cum ar fi.

Uku: Nu pleci tu, m-am gândit acum.

Fiica lui Dan Bursuc: Iubirea ține de foame. Nu înțeleg asta cu „m-am gândit acum”. Eu sunt femeia din spatele tău. Tu crezi că pentru mine e cel mai greu.

Uku: Așa.

Fiica lui Dan Bursuc: Pentru că îmi doresc, să dea Dumnezeu să moară familia mea până mâine. Să îi văd morți.

“De unde și până unde sechestrare?”, s-a întrebat Uku.

Nicolae Florin, zis Uku: „La mine acasă nu a dormit o noapte”

Nicolae Florin a subliniat, totodată, că fiica lui Dan Bursuc nu a inoptat niciodată la el acasă, deci nu ar fi avut cum să o sechestreze.

“La mine acasă nu a dormit o noapte. Stătea cu mine și apoi se ducea acasă. Ea nu se ocupă cu nimic, nu are nicio meserie. Tot scandalul a început când mama ei a aflat că lipsesc bijuteriile. Taică-su vrea acum doar să-mi retrag plângerile. Eu, pe durata relației cu ea, m-am dus în cap. Mi-am pierdut mașina la amanet”, ne-a mai spus Uku.

Fiica lui Dan Bursuc: Te iubesc mult și îmi e dor de pielea ta. Să te simt. Somn ușor, sper să trecem cu bine peste toate. Noapte bună, iubirea mea

„În perioada în care am fost cu ea am cheltuit peste 250.000 de euro”

Pentru fiica lui Dan Bursuc, Uku și-a părăsit soția, alături de care are doi copii. Prețul a fost, din păcate pentru el, unul pe măsură.

“Soția mea a aflat, iar eu am plecat de acasă pentru o perioadă. Dan Bursuc știa de relația fetei lui cu mine, dar nu-i păsa că sunt însurat. Am cheltuit în perioada în care am fost cu ea peste 250.000 euro. I-am făcut toate poftele”, a încheiat Uku.

În GALERIA FOTO, găsiți și alte conversații între Adriana și Nicolae Florin.