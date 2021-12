Scandal între Fane Văncică și Dan Bursuc! Se fac acuzații grave: ”Eu nu trebuie să fac cum a făcut dânsul, să-l omor pe Nae Niculae ca să pot să-i iau soția”

Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc, cel mai cunoscut impresar din lumea muzicii de petrecere, s-ar afla în plin scandal cu Fane Văncică, iar acuzațiile sunt extrem de grave. Acuzațiile sunt legate de moartea milionarului Nae Niculae.

În cadrul unor live-uri, Fane Văncică a făcut o serie de acuzații grave la adresa impresarului Dan Bursuc. Bărbatul susține că Daniel Paraschiv ar fi fost implicat în moartea violentă a milionarului Nae Niculae. Bărbatul a murit în urma unui accident rutier, în anul 2013, în județul Ilfov.

Fane Văncică a făcut o serie de declarații într-un videoclip: ”Intrați, vă rog frumos, că vreau să se înțeleagă foarte bine pe live-ul ăsta, că nu vreau să se înțeleagă greșit că am venit cu lume, că am venit cu mai multe persoane. Nu! Într-adevăr, am venit la domnul Dan Bursuc acasă”. Atunci, Fane Văncică a strigat după artist: ”Domnul Dan! Domnul Dan Bursuc!”. Apoi, a continuat: ”Îl strig pe domnul Dan Bursuc și nu este acasă. Am venit să îi aduc această floare soției lui (n.r. un trandafir roșu) pentru că îmi place foarte mult de doamna Gina și aș vrea să… Eu nu trebuie să fac cum a făcut dânsul, să-l omor pe Nae Niculae ca să pot să-i iau soția. Să-i bag droguri în pahare, să facă accident cu mașina, pentru că eu nu mă ocup cu droguri și nici nu am de unde să iau droguri. Dar nu pot să-i bag în pahare, pentru că eu nu fac așa ceva. Dar am venit să-i spun că îmi place foarte mult de soția lui și am adus o floare. Domnul Dan, să nu credeți mâine, poimâine, să faceți vreo plângere pe la poliție, să puneți poliția în alarmă. Nu. Vreau să vă spun și să mă declar un fan al soției dumneavoastră și aș vrea să îmi dați voie, dacă vreți, că știu că dumneavoastră mai mergeți pe la swingeri din când în când, să știți că o iubesc pe doamna Gina și am venit să îi aduc un buchet de flori. O să-l las aici. (n.r. pune floarea la intrare). Vă mulțumesc domnul Dan. Cum îl cheamă? Zici că are cavou aici, pe cuvântul meu. Domnul Dan, să știți că am venit singur, nu am venit să mă cert cu nimeni, doar am venit să vă spun că o iubesc foarte mult pe soția dumneavoastră. Eu nu fac rele cum ați făcut dumneavoastră, de l-ați omorât pe Nae Niculae și i-ați luat soția și averea. (…) Domnul Dan, sunt foarte îndrăgostit de soția dumneavoastră. O iubesc datorită faptului că am auzit că e meseriașă rău de tot”.

În cadrul unui alt live, Fane Văncică a continuat seria acuzațiilor la adresa lui Dan Bursuc.

”Trebuie să facem un anunț foarte important. O lună și jumătate nu am dat drumul la discuția asta, dar trebuia să dau drumul la discuție. În primul rând, s-a speculat de mine pe Youtube, pe Facebook că am primit eu un pumn de la Box și că m-a pus pe mine în cap. Jur pe băiatul meu și pe fata mea că până la vârsta de 36 de ani nu m-a bătut nimeni. Nu am avut nicio discuție cu Box. Nu s-a născut nimeni să mă bată până la vârsta asta. Într-adevăr, am câțiva cumetri pe aici prin oraș pe care îi respect, pe care îi iubesc, dar nu avem discuții cu ei. Al doilea la picior, cum zice Tzancă, vreau să fac mai mult live-ul ăsta pentru Dan Bursuc lăutarul, l-a omorât pe Nae Nicuale, i-a luat nevasta și i-a luat și toată averea. Și a măritat-o pe fii-sa pe avantaj, că a văzut că are bani și acum a luat-o înapoi. Dan Bursuc, pe unde te plimbi, te scuip numai în gură, că nu vreau să te bat, că, în primul rând, ești o femeie de serviciu, te-a bătut Bujilă, te-a bătut ca pe sclav, ți-a dat un pumn, te-a băgat sub mese și acum ești sclabul lui Bujilă”, a spus Fane Văncică.

Bărbatul a continuat pe live: ”Ești un sclav, Bursuc, să mă *** în gura ta, că nu te înjur de altceva, că nu-mi stă în caracter. Ești un sclav și un b******u. Să mă *** pe tine și să-ți dau la **** de sclav. (…) Bursuc ești un sclav, un paduchios, un amărât vai de capul tău, care ești dator, ai ***** toate nevestele la toți oamenii din tot Bucureștiul, la ăștia pe care i-ai omorât tu, l-ai drogat pe Nae Nicuale și l-ai omorât. A dat mașina peste el și ai luat toată averea. (…) Te droghezi zi de zi, ești vai de capul tău și-mi bag **** în gura ta. Bursuc, vezi că pe unde te prind, nu te bat, că eu am probleme cu legea, dar te scuip numai în gură, că m-ai tâlhărit toată viața. Mi-ai băgat droguri în pahare, vezi că ăsta e un anunț foarte dificil. Mi-ai băgat droguri în pahare și mie și la toată familia mea și ne-ai luat banii. Toți banii noștri sunt la tine. Ne-ai nenorocit pe toți. De 25 de ani ne-ai luat banii”.

Cum a avut loc tragedia

Nae Niculae nu era străin de lumea fotbalului. În momentul decesului, el era patronul echipei din Liga a 3-a FC Ștefănești. De altfel, în mașina lui s-a găsit o sumă mare de bani, pentru transferurile unor jucători. Dar în trecut el finanțase și echipa de fotbal FC Dinamo București, alături de Gigi Nețoiu, apoi de Vasile Turcu, Cristi Borcea și Nicolae Badea. Era prieten la cataramă cu Gigi Becali, de altfel, finul lui, deși latifundiarul din Pipera finanța echipa rivală, Steaua. Milionarul era într-o relație excelentă și cu celebrul Adi Minune, după ce îl nășise pe manelist.

Miliardarul circula pe Șoseaua Petricani, dinspre Pipera spre București. Se grăbea, așa că a vrut să treacă printre barierele care tocmai coborâseră, depășind coloana de mașini. Exact atunci a venit trenul. Impactul a fost nimicitor. Limuzina a fost târâtă de locomotivă aproximativ 300 de metri, iar bărbatul a fost aruncat pe câmp și a murit pe loc.

Mecanicul locomotivei avea să declare că l-a observat de la aproximativ 300 de metri că vrea să treacă și a început frânarea. Era prea târziu. “Probabil nu a observat trenul. Nu a încercat să frâneze, a continuat mersul, probabil că se grăbea. Nu a premediat deloc săracul, se grăbea probabil să treacă, nu să moară”, avea să spună mecanicul locomotivei.

Nae Niculae a fost condus pe ultimul drum de câteva sute de persoane. Numai la parastas au fost în jur de 800, fiind organizate 150 de mese, iar 30 de ospătari au fost angajați să se ocupe de aranjarea lor. Coloana sonoră a filmului Nașul, interpretată de o orchestră impresionantă, a întâmpinat sicriul pe stadionul din Ștefănești.

Sursă foto: Capturi video Youtube