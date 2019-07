Fiica lui Gheorghe Hagi a dat lovitura. Vestea primita azi de Kira

În familia lui Gheorghe Hagi este motiv de sărbătoare! Și asta pentru că fiica antrenorului de la Viitorul Constanța a dat lovitura într-un proiect de suflet, pe care l-a acceptat în urmă cu ceva timp. Vestea frumoasă a fost primită recent de Kira Hagi, care este în culmea fericirii.

Fiica lui Gheorghe Hagi a dat lovitura în lumea filmului românesc

În vârstă de 24 de ani, Kira Hagi a obținut un rol principal în pelicula “Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Regizat de Toma Enache, pelicula prezintă povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, care ajunge la “reeducare” în închisoarea Piteşti. Acesta reuşeşte, cu ajutorul credinţei, să supravieţuiască torturilor cumplite şi să scape cu viaţă.

“Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”, a povestit Kira Hagi, relatează libertatea.ro.

“Între chin şi amin” este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă: reeducarea din pușcăriile comuniste. Lansarea va avea loc pe 1 octombrie 2019 în București, la Cinema PRO.

Kira Hagi a studiat actoria în Statele Unite ale Americii

Fata lui Gheorghe Hagi a urmat cursurile facultății de Teatru și Film New York din Las Vegas, una dintre cele mai bune școli de practică în producția de film. A mai jucat în scurt-metrajele “București, te iubesc” (2014) și “Fragile” (2017). jucat și în piese de teatru. La finalul anului trecut, Kira Hagi a avut rolul principal în piesa de teatru “Martha. Povestea romanțată a unei prințese”, care s-a jucat în premieră pe scena sălii de teatru a Colegiului Național Sfântul Sava din București. Ea nu a avut emoții, a fost dezinvoltă, a schimbat stările rapid: a plâns, a zâmbit și a tremurat de emoție când a ajucat rolul personajului Martha Bibescu.

“Am avut emoții mari de tot, ca la orice spectacol. E o povară să te ridici la înălțimea unor astfel de nume, cele pe care încercăm noi să le interpretăm. De fiecare dată când am auzit aplauzele, am înțeles că pot să fiu mândră de mine! Teatrul e sufletul meu, iar filmul e ambiţia mea! M-am îndrăgostit de Martha și mă regăsesc în ea”, a declarat Kira după primul spectacol pe care l-a avut în România, potrivit Libertatea.

