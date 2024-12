Fiica unui fotbalist de la Dinamo a căzut în lacul Herăstrău! Cine a salvat-o pe micuța de 3 ani de la înec

Clipe de coșmar pentru Patrick Olsen, fotbalist la Dinamo. Fetița lui în vârstă de 3 ani a fost la un pas de tragedie, după ce a căzut în lacul Herăstrău din Capitală. Incidentul s-a terminat cu bine, după ce un trecător a sărit în apă pentru a o salva pe micuță. Iată ce s-a întâmplat, dar și ce mesaj a transmis sportivul!

Aceste momente terifiante pentru fotbalist și familia lui au avut loc sâmbăta trecută. Într-un moment de neatenție, micuța în vârstă de 3 ani a căzut în lacul Herăstrău din Capitală. Din fericire, un martor la incident a sărit în apă și a salvat-o pe fiica lui Patrick Olsen.

După cum vă spuneam, totul s-a terminat cu bine, din fericire. După ce a fost salvată de un bărbat care a observat întreaga scenă, fiica lui Patrick Olsen a fost preluată de cadrele medicale și transportată la spital, iar acum se află în afara oricărui pericol.

„Am auzit țipete, era în părculeț acolo, în Herăstrău. Erau niște copaci, nu prea vedeam. Am văzut cu un ochi că se duce către lac un cărucior și era un copil mai mare care stătea pe alee și o doamnă. M-am apropiat să văd care este problema și am văzut o a doua doamnă și ăsta (n.r. cărucior) scufundat în apă și doamna scotea copilul din apă. Era înțepenită doamna, țipau. Am încercat să întind mâna să o scot, dar era prea mare distanța. Atunci am sărit în apă.”, a declarat bărbatul care a salvat-o pe fiica fotbalistului, pentru România TV.