Filmul de pe Netflix inspirat dintr-un roman celebru. Nu mulți au curaj să se uite până la final!

Un film de pe Netflix a reușit să capteze atenția criticilor, fiind considerat o realizare excepțională în genul horror. Inspirat dintr-un roman renumit, acest film oferă o poveste intensă, fascinantă și, în același timp, înfricoșătoare. Totuși, nu toți cei care îl încep reușesc să îl ducă până la final, iar impactul emoțional îl face de neuitat.

Lansat în anul 2017, Gerald’s Game este o producție regizată de Mike Flanagan, un nume deja asociat cu capodopere ale suspansului. Filmul durează o oră și 43 de minute și este o adaptare fidelă a romanului omonim scris de legendarul Stephen King. Povestea explorează frica, supraviețuirea și trauma, toate reunite într-un thriller psihologic impresionant.

În centrul poveștii o regăsim pe Jessie, o femeie interpretată de Carla Gugino. Un moment intim cu soțul său ia o turnătură dramatică atunci când acesta moare subit, lăsând-o pe Jessie încătușată de pat, singură și izolată. Lupta ei pentru libertate nu este doar una fizică, asta pentru că pe măsură ce timpul trece, femeia este forțată să înfrunte secretele și rănile adânci ale trecutului său.

Criticii internaționali au lăudat filmul. Gerald’s Game nu este un simplu film de groază, ci și o experiență care îți va testa limitele și te va ține în suspans până la final. Este o alegere potrivită pentru cei ce vor un film horror în care să simtă cât mai intens frica.

„Înainte de a conduce The Haunting of Hill House, Mike Flanagan a co-scris și regizat unul dintre cele mai bune filme de groază originale Netflix în această adaptare a romanului omonim din 1992 al lui Stephen King. Carla Gugino este fenomenală în rolul unei femei care este încătușată în pat de soțul ei toxic… iar apoi acesta are un atac de cord. În timp ce încearcă să își dea seama cum va supraviețui, ea accesează traumele trecutului ei”, scrie presa străină despre această producție.