Final de carieră pentru Simona Halep? Se întâmplă pe 14 august 2023

După ce a fost audiată la finalul lunii iunie în cadrul tribunalului Sport Resolutions, Simona Halep (31 de ani, 58 WTA) trebuia să primească decizia finală în aproximativ două săptămâni. Cu toate acestea, campioana noastră încă așteaptă verdictul la mai mult de o lună de la momentul audierilor. Pe fondul situației grele în care se află, Simona are parte de o nouă lovitură dură. Prăbușirea româncei în clasamentul WTA este totală, ea fiind nevoită să o ia de la zero când va reveni pe teren.

La sfârșitul lunii august se împlinește un an de când Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial. Coșmarul campioanei noastre a început anul trecut, la US Open, unde la un control antidoping a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă. Astfel, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. În plus, pe 19 mai 2023, ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al Simonei există anumite nereguli.

(CITEȘTE ȘI: Simona Halep a renunțat la antrenamente și a plecat într-o escapadă. „Orașul iubirii”. Prima imagine)

Vești tot mai proaste pentru Simona Halep. Românca va avea o misiune extrem de grea la revenirea pe teren

După trei amânări nejustificate ale celor de la ITIA, la finalul lunii iunie, Simona a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions. În ciuda faptului că ar fi trebuit să aibă verdictul la două săptămâni de la audieri, campioana noastră încă așteaptă decizia.

În plus, Simona Halep va primi o lovitură extrem de grea pe data de 14 august. Mai exact, la finalul turneului Rogers Cup, ce se desfășoară la Montreal în această perioadă, campioana noastră va fi eliminată din clasamentul WTA. Simona a câștigat ediția de anul trecut a turneului canadian, după ce a învins-o în finală pe Beatriz Haddad-Maia. Cum anul acesta nu poate să-și apere cele 900 de puncte obținute anul trecut la Montreal, românca va rămâne cu doar 70 de puncte și astfel va părăsi Top 500 WTA. Mai mult, după turneul de la US Open 2023, Simona Halep va dispărea complet din ierarhia mondială. Astfel, în momentul revenirii pe teren, românca va trebui să o ia practic de la zero.

Simona riscă să primească o pedeapsă foarte aspră

Potrivit specialiștilor, Simona Halep va primi o pedeapsă extrem de dură din partea judecătorilor de la Sport Resolutions, adică minim doi ani de suspendare. Dacă nu este de acord cu această decizie, Simona poate face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, unde pedeapsa inițială ar putea fi redusă la 15 luni.

În cazul altor sportivi dopaţi cu Roxadustat, suspendările au fost destul de drastice. Ciclistul Fabio Taborre a fost depistat pozitiv la Roxadustat pe data de 27 iulie 2015. Inițial, sportivul a fost suspendat provizoriu, dar pe 25 mai 2016 a primit o suspendare de patru ani. Și maratonistul francez Bertrand Moulinet a fost suspendat pentru patru ani de către Federația Franceză de Atletism din cauza rezultatului pozitiv la un test antidoping. Tot o suspendare de patru ani a primit și Carlos Oyarzun din partea UCI, în urma unui test pozitiv la Roxadustat, în cadrul Jocurilor Panamericane din 2015.

(NU RATA: Simona Halep, umilită de WTA! Fanii româncei au luat imediat foc. „De ce sunteți atât de penibili?”)