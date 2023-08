Fițele de vedetă ale Victoriei Beckham. Le-a interzis angajaților unei televiziuni să o privească în ochi

Victoria Beckham (49 de ani) a devenit cunoscută la sfârșitul anilor ’90 când s-a alăturat trupei pop Spice Girls, fiind poreclită Posh Spice de revista Top of the Pops. După separarea de formație, vedeta de talie internațională a urmat o carieră solo și a lansat piese pe bandă rulantă. S-a implicat în televiziune și a devenit creatoare de modă. Odată cu faima au apărut și pretențiile de persoană publică. Ce a ajuns să ceară designerul înainte de o emisiune în direct?

Victoria Beckham a cunoscut celebritatea odată cu trupa Spice Girls. După separarea de formație, artista a urmat o carieră solo, care i-a adus mult succes pe micile ecrane. Primul dintre acestea, Out of Your Mind, a ajuns pe locul al doilea în UK Singles Chart. A urmat un succes răsunător în lumea artistică internațională pentru Victoria Beckham.

Ea a devenit și mai cunoscută după ce s-a implicat în lumea modei. Inițial, a luat parte la crearea unei linii de blugi pentru Rock and Republic, apoi și-a făcut propria marcă numită dVb Style. Cu timpul, vedeta și-a realizat propria linie de ochelari de soare și de parfumuri, numită „Intimately Beckham”, lansată în SUA și UK.

A produs o gamă de genți și bijuterii, în colaborare cu alte două case de modă. Victoria a lansat două cărți best-seller: o autobiografie și un ghid de modă, apoi și-a făcut apariția în cinci documentare și emisiuni de televiziune despre ea, inclusiv Being Victoria Beckham, The Real Beckhams și Victoria Beckham: Coming to America. Creatoarea de modă este căsătorită cu David Beckham și împreună au patru copii.

Gestul neașteptat făcut de Victoria Beckham, în timpul unei emisiuni

Victoria Beckham a apărut, în anii 2000, în emisiunea Top Of The Pops, unde a cântat celebra piesă Out of Your Mind, alături de Dane Bowers. La acea vreme, artista a avut o clauză importantă pentru a-și face apariția în emisiunea live. Vedeta și-a dorit ca oamenii din public să nu o privească în ochi în momentul în care interpretează melodia.

Fosta prezentatoare Gail Porter a dat din casă, după ani buni de la acel moment televizat. Jurnalista susține că Victoria Beckham ar fi cerut ca publicul să nu se holbeze la ea cât timp are loc actul artistic. Odată cu faima au apărut și pretențiile soției lui David Beckham.

„Oamenii Victoriei și ai lui Dane au interzis ca cineva să aibă contact vizual cu ei, cât timp erau acolo pe scenă. A fost super ciudat”, a spus fosta moderatoare, conform DailyMail.