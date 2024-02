Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, pe mâna medicilor! David Pușcaș a fost operat de urgență: ”Sunt singur în spital”

David Pușcaș (29 de ani) a ajuns pe patul de spital. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel (55 de ani) a fost la un pas să-și piardă un deget de la mână din cauza unei infecții netratate. În aceste momente dificile, tânărul se plânge că nu este nimeni alături de el și că nu a fost vizitat nici măcar de o persoană.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, 20 februarie 2024. David Pușcaș a ajuns de urgență la spital Floreasca din București după ce a stat timp de trei zile cu o infecție netratată la un deget de la mână.

David Pușcaș: ”Nu am nici măcar o sticlă cu apă”

„Sunt singur în spital, nu am pe nimeni. Așa că am ales să o trec pe mama (Luminița Anghel – n.r) pe fișa mea de pacient, în caz că pățesc ceva. Nu am nici măcar o sticlă de apă aici, mor de sete și sunt singur în spital. Am ajuns în spital după ce m-am înțepat în acul din cercel sub unghie și am stat așa trei zile. Am făcut o infecție foarte mare”, a povestit fiul adoptiv al Luminiței Anghel despre cumpăna prin care trece, pentru click.ro.

David Pușcas a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar la scurt timp și-a anunțat urmăritorii de pe social media că a trecut prin clipe groaznice, însă operația a decurs conform planurilor, este bine și fericit că nu și-a pierdut degetul de la mână: ”Gata, am ieșit din operație. Mă doare de mor, dar nu îmi pierd degetul. Totul este ok. A fost oribil”, a spus fiul adoptiv al artistei.

David Pușcaș nu a mai vorbit cu Luminița Anghel de 8 ani

Recent, în cadrul unui interviu, David Pușcaș a mărturisit că nu a mai vorbit cu mama sa adoptivă de 8 ani, însă asta nu îl împiedică să se gândească mereu la ea și să o poarte în suflet. Acesta crede că șansele de împăcare dintre ei sunt destul de mici, mai ales că Luminița Anghel a fost cea care i-a blocat numărul de telefon.

Reamintim că certurile dintre David Pușcaș și Luminița Anghel au început în urmă cu mai mulți ani, în momentul în care artista și-a îndemnat fiul să își caute un loc de muncă și să se întrețină singur. După mai multe apariții și scandaluri la televiziune, cei doi nu și-au mai vorbit.

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani, dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a dezvăluit David Pușcaș.