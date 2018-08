Fiul regretatului Liviu Vasilică, prezent la nunta lui Valentin Dragnea. Care au fost primele impresii ale artistului și cum s-a comportat boss-ul PSD la eveniment

Printre sutele de invitați la nunta lui Valentin Dragnea, s-au aflat și mai mulți artiști celebri din România, precum Marcel Pavel, Călin Geambașu sau Florin Vasilică, fiul regretatului Liviu Vasilică. Ultimul a susținut o reprezentație fabuloasă, în urma căreia boss-ul PSD a rămas profund impresionat.

UPDATE: Florin Vasilica a revenit cu un mesaj pe pagina personala de Facebook: „Deja devine o obsesie, pentru unele persoane, faptul ca am participat azi-noapte la celebra „nuntă a anului” (așa cum este catalogată de presa). Eu cânt oricui îmi solicită prezența la evenimente indiferent de culoarea politică, de echipa de fotbal cu care ține, de tipul de telefon pe care îl folosește, de mâncarea preferată, etc. Iar dacă oamenii s-au simțit bine în prezența mea sunt cel mai fericit”

„Am mers cu mare drag acolo, chiar a fost surprinzătoare chemarea mea. M-a surprins că m-a chemat, pentru că eu am demisionat din ansamblul local, acolo unde domnul Dragnea a fost șef. L-am văzut foarte fericit pe Liviu Dragnea, a jucat pe timpul recitalului meu. Eu n-am legătura cu politica, pe mine nu mă interesează asta. Așa cum m-au chemat dumnealor, mă poate chema oricine. Tata a fost prieten cu domnul Dragnea pentru că au colaborat pe vremea aceea. Am pus umărul cât am putut la atmosfera de acolo”, a spus Liviu Vasilică.

Măsuri sporite de securitate la Palatul Snagov, în ziua nunții lui Valentin Dragnea

Mai multe filtre de siguranță au fost coordonate în zona Palatului Snagov, unde a avut loc marele eveniment din viața liderului PSD. Primul, filtrul de pază care a verificat mașinile ce intrau pe drumul care duce spre Palat. Totul s-a făcut după o citire pe loc a listelor de invitați. Astfel, chiar premierul Dăncilă nu a putut scăpa de o primă ”percheziție”. Al doilea filtru, în apropiere de Palatul Snagov, unde invitații la nuntă au fost dați jos din mașini și preluați de alte autoturisme, puse la dispoziție de organizatorii evenimentului, dar sub supravegherea trupelor SWAT, cu ochii în patru. Și un ultim filtru, exact la intrarea în cortul unde a avut loc petrecerea. Fiecare invitat a fost verificat pentru ultima oară în acea seară, de oameni angajați de către firma care a organizat evenimentul anului.