Fiul Romaniței Iovan, declaraţii despre relaţia pe care o are cu mama sa: „Nu am apucături din astea de adolescent”

Romanița Iovan şi-a crescut fiul singură după pierderea fostului său soţ. Albert are în prezent 15 ani şi este un tânăr extrem de educat şi inteligent. Cei doi au fost invitați recent în platoul de la „Vorbește lumea”, acolo unde au făcut dezvăluiri despre viaţa lor.

În cadrul interviului, Romaniţa Iovan a dezvăluit faptul că relaţia cu fiul său se bazează în primul rând pe comunicare. Mai mult decât atât, se pare că celebra creatoare este o mamă permisivă care nu are reguli stricte pentru Albert. În acelaşi timp, vedeta a explicat faptul că pune mare preţ pe respectul reciproc.

Romaniţa Iovan a avut numai cuvinte de laudă la adresa fului său de care este foarte mândră.

„Este în plină creștere, dar are preocupări în fiecare zi. Indiferent ce frică am eu când îl aștept pe copilul meu că nu apare la ora la care a zis că vine acasă, gândindu-mă că el s-a bucurat în ziua respectivă nu trebuie să ne îngrijoreze, ci dimpotrivă. (…) În primul rând trebuie să existe comunicare, practic copilul să îți devină prieten, iar mama să îi devină prieten. Albert primește de la mine o informare ce trebuie să facă sau să nu facă, iar el trece fluxul minții și trage concluzia că am dreptate sau nu. Comunicarea trebuie să fie reciproc avantajoasă. (…) E foarte important să dai opțiuni copiilor. Trebuie să-l lași să-și dezvolte pasiunea până la refuz. El gătește mai mult ca mine”, a declarat Romanița Iovan la PRO TV.

„Mama mă înțelege foarte, foarte bine”

Albert este extrem de fericit că poate avea o relaţie deschisă cu mama lui şi că se pot înţelege atât de bine. Tânărul recunoaşte că nici el nu îi dă bătăi de cap celei care i-a dat viaţă pentru că nu are preocupări care ar putea să o supere.

„Mama mă înțelege foarte, foarte bine. Nu am apucături din astea de adolescent. Cred că e o mamă foarte bună. Mă lasă să fac tot ce vreau, dar nu am nici așteptări mari, adică să merg la petreceri sau lucruri din astea. Eu îmi fac treaba pe YouTube și mă antrenez fizic. Astea sunt preocupările mele”, a spus tânărul.

CITEŞTE ŞI: ROMANIȚA IOVAN DEMONSTREAZĂ CĂ ȘTIE SĂ LE FACĂ PE TOATE. A TRĂIT MEREU ÎN LUX, DAR SE DESCURCĂ ȘI LA MUNCA DE ”JOS”

În acelaşi timp, Albert Iovan a mărturisit faptul că a fost pedepsit destul de rar de mama lui.

„N-am mai avut o pedeapsă de foarte mult timp. Nu e ea cu pedepsele așa mari. Poate că acum 4-5 ani nu am avut voie să mă joc pe playstation o lună sau ceva de genul. Nu mai știu ce am făcut. (…) Nu mi-a făcut niciodată program. (…) Îmi place să gătesc. Ea mănâncă numai salatele ei și dacă i le fac eu zice că nu sunt bune”, a mai spus Albert Iovan la „Vorbește lumea”.

Sursă foto: Instagram