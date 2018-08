Flavius le-a pus gând rău roș-albaștrilor: „Ei pleacă favoriţi, dar partida este deschisă oricărui rezultat!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației politehnica Iași, a declarat la conferința de presă premergătoare confurntării pe care elevii săi o vor susține astăzi de la ora 21:00 pe „Național Arena” cu FCSB că deși sunt favoriți, roș-albaștrii vor trebui să transpire mult pentru a câștiga duelul.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă, care cred că va fi şi frumoasă şi spectaculoasă. De ce spun asta? Pentru că FCSB practică un joc spectaculos, are jucători cu o calitate individuală peste media Ligii I, lucru care s-a văzut şi în partida de joi, din cupele europene, cu Rudar. Şi noi jucăm un fotbal frumos. În plus, am ajuns la maturitatea la care putem încurca orice echipă, ne putem bate de la egal la egal cu oricine. Ei pleacă favoriţi, dar partida este deschisă oricărui rezultat. Asta pentru că sunt convins că jucătorii mei se vor bate, vor ataca, se vor apăra bine şi vor face un meci mare”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași la conferința de presă premergătoare duelului cu FCSB.

Moldovenii sunt neînvinși, dar şi fără victorie în primele două runde, echipa lui Flavius Stoican terminând nedecis duelurile cu Craiova și Astra și au anunțșat prin vocea principalului Stoican că vin pe „Național Arena” deciși să demonstreze că victoria din sezonul trecut care i-a stopat pe roș-albaștrii din drumul spre titlu nu a fost întâmplătoare.

Partida FCSB- Politehnica Iași va avea loc de la ora 21:00, duelul urmând a fi tansmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.