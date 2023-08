Flavius Nedelea, primele declarații despre Iulia Sălăgean! Fostul iubit al Anamariei Prodan și-a asumat relația

În urmă cu doar câteva zile, Flavius Nedelea a luat prin surprindere toată suflarea showbiz-ului, după ce a publicat în mediul online o imagine cu Iulia Sălăgean. La momentul respectiv s-au făcut tot felul de speculații, s-a vorbit chiar și despre o relație, însă nu exista nimic concret. Până astăzi. Fostul iubit al Aneimaria Prodan a confirmat relația cu bomba sexy!

Flavius Nedelea are 42 de ani și era cunoscut doar pentru succesul pe care îl avea în domeniul antreprenorial. Până când a apărut la brațul Anamariei Prodan. De atunci, bărbatul a intrat în atenția publicului, dar se pare că și în vizorul altor domnișoare.

La câteva luni de când a anunțat separarea de sexy impresară, Flavius Nedelea a apărut la brațul Iuliei Sălăgean. Imaginea pe care a publicat-o alături de blondină era cât se poate de sugestivă, în dreptul căreia a scris „A mea”, iar recent a venit și confirmarea în cadrul unui interviu. Au o relație. La început ce-i drept, dar unul foarte frumos, potrivit declarațiilor afaceristului.

„Eu întotdeauna susțin ceea ce spun, ceea ce fac. Avem o relație, ne înțelegem extraordinar. Nu mai e nevoie să recunosc, pun o poză cu noi doi, o țin de mână, suntem împreună. Nu am făcut ceva greșit ca să nu recunosc.”, a declarat Flavius Nedelea la Antena Stars.

Ce nu ar accepta Iulia Sălăgean la partenerul său

Se pare că Flavius Nedelea a trecut cu brio de cerințele fostei lui Alex Bodi. În cadrul unui interviu mai vechi, tânăra mărturisea că are o listă bine pusă la punct, iar viitorul partener ar trebui să îi accepte în primul rând fetița. Nu își dorea în viața ei un bărbat imatur, iar acest lucru i-ar demonstra că poate să se bazeze pe omul de lângă ea.

„Am tras cu cineva niște ani și nu mai am aceeași răbdare să mai trag cu altcineva. Un bărbat care trece de vârsta de 35 de ani deja trebuie să fie puternic, eu nu mai am înțelegere pentru astfel de lucruri. Dacă nu o acceptă pe cea mică, eu nu am ce să discut, asta înseamnă să fii matur, eu nu am ce să discut cu un bărbat imatur sau un copil”, a mai spus blondina, pentru sursa citată.

În ce relații au rămas Flavius Nedelea și Anamaria Prodan

După despărțire, afaceristul a avut numai vorbe de laudă la adresa Anamariei Prodan. Omul de afaceri se bucură că a reușit să păstreze o legătură de prietenie cu impresara, chiar dacă povestea lor de dragoste nu a funcționat.

„Am avut o relație împreună cu Anamaria Prodan despre care voi știți. Am considerat, din motive personale, că e mai bine să ne separăm drumurile, dar am rămas într-o relație extraordinară, vorbim destul de mult. Ceea ce a spus ea pe Instagram despre mine este reciproc. Nu pot să zic că am învățat prea mult, consider că la vârsta mea deja am lecțiile învățate, dar am câștigat un prieten. Ana chiar este un prieten pe care poți să te bazezi, este o persoană sinceră.”, povestea omul de afaceri pentru sursa citată.