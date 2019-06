Flavius pierde derby-ul Moldovei dar pleacă cu fruntea sus din Copou: „ Aceşti doi ani vor rămâne mereu în sufletul meu!”

Flavius Stoican s-a despărțit de Poli Iași cu un eșec, cedând mai clar decât o arată scorul final, 2-0, duelul cu FC Botoșani în derby-ul Moldovei.

La finalul partidei, Flavius Stoican a declarat că este mulțumit de ce a realizat la gruparea din Copou și nu a exitat să arunce săgeți spre cei care ș-aiu contestat vehement încă de la încpeutul mandatului său pe banca ieșenilor.

„Pentru mine era important să văd din partea celor care au jucat mai puţin, chiar dacă nu au fost jucători pe posturile lor şi am improvizat, vroiam să se termine cu un rezultat favorabil. Nu a fost să fie. Aceşti doi ani, pentru mine, vor rămâne mereu în sufletul meu. Am învăţat foarte multe. Cu bune, cu rele, am învăţat că important este să ai încredere în forţele tale.Să fii atent la selecţie, să fii atent la principiile pe care le ai, să ţi le pui pe hârtie, să te baţi pentru lucrurile în care crezi. Primul an, un an de excepţie, un an în care nimeni nu ne dădea nicio şansă. Şi ştiu că unii dintre specialiştii care încă mai sunt astăzi în fotbal, spuneau că Iaşiul este prima echipă retrogradată. De ce? Pentru că este o echipă în formare. Dar a venit un băiat, un băiat care şi-a dorit foarte tare să demonstreze că poate să facă lucruri măreţe, în condiţii foarte dificile”, a declarat Flavius Stoican.

Tehnicianul a spus la despărțirea de ieșeni că cel mai mult regret că nu a reușit să ducă pentru al doilea sezon consecutive Poli în play-off deși a fost aproape de a reuși acest lucru.

„În al doilea an, a fost un an foarte greu, a fost un an în care noi am plecat în cantonament cu zece jucători şi încă şapte jucători tineri. Am fixat obiective indiferent de calitatea jocului, de câtă experienţă au avut jucătorii, am fixat obiective măreţe. Am fost şi în acest al doilea an aproape de a intra în playoff în ultima etapă. Nu a fost să fie, dar oricum vreau să îmi felicit jucătorii”, a conchis Flavius Stoican.

De eșecul lui Poli în ultima etapă aprofitat FC voluntari, care cu punctul obținut în Ștefan cel Mare a terminat peste moldoveni acest sezon.