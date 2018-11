Flavius și-a luat gândul de la play-off: „Play-off-ul e departe de a fi un obiectiv realizabil!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, a declarat după jocul pe care echipa sa l-a pierdut la scor de neprezentare, scor 3-0 cu Universitatea Craiova pe teren propriu că play-off-ul a devenit în acest moment un obiectiv greu de realizat în Copou.

Stoican a pus eșecul și pe seama faptului că echipa sa a fost nevoită să joace mai bine de 80 de minute în inferioritate numerică după gestul inconștient al lui Laurențiu Rus care l-a lovit barbar pe Mihăilă.

„Trebuie să strângem rândurile, suntem într-o situaţie pe care nu ne-o doream. Play-off-ul e departe de a fi un obiectiv realizabil. În general, antrenorul plăteşte. Eu sunt atent la ceea ce am de făcut, dar dacă există această variantă din partea conducerii, fără probleme mă dau la o parte. Am jucat în 10 oameni o bună perioadă de timp, contra unei echipe care are în componenţă jucători valoroşi şi tehnici. Am rezistat o repriză, dar după aia le-a fost uşor. Era normal să ne surprindă la 1-0, pentru că noi ne-am desfăcut, deşi jucam cu un om mai puţin. A fost roşu pe merit, Rus a luat o decizie greşită. Important e cum se simte Mihăilă, sper să fie totul bine. Astfel de gesturi sunt pedepsite, eliminarea lui ne-a costat. S-au adunat mulţi nervi, e mult stres pentru că nu ne găsim cadenţa”, a declarat Flavius Stoican.

Ieșenii au reușit să țină pipet oltenilor doar primele 45 de minute. Repriza a doua a aparținut în totalitate olaspeților care s-au dezlănțuit în partea secundă, când au marcat de trei ori. Mateiu a deschis scorul în minutul 47, Mitriță a majorat diferența în minutul 53 și tot el i-a pasat decisiv lui Koljic în minutul 69.

Aceasta a fost cea de-a treia vitorie consecutivă pentru olteni în Liga I, Universitatea urcând pe locul 2 la punct distanță de liderul CFR Cluj.

De partea cealaltă, ieșenii au ajuns la cinci înfrângeri consecutive în Liga I și au rămas pe locul 11.