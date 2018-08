Flavius Stoican: „A fost o victorie muncită și meritată!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași a declarat la finalul partidei câștigate de elevii săi contra FC Botoșani, scor, 2-1, că elevii săi au meritat să obțină prima victorie din acest sezon.

Cu toate că jocul echipei sale a suferit teribil în actul secund, Stoican a spus că rezultatul obținut îi dă mai mare încredere în perspectiva confruntărilor care vor urma.

„A fost un meci greu. Una peste alta, e o victorie muncită, o victorie meritată, care sper să ne descătușeze. Au fost momente în care am avut teamă pentru că nu am reușit să aducem puncte în primele 4 etape. Acum sunt mai încrezător că se pot face anumite lucruri la echipă. Sunt optimist pentru că știu ce echipă antrenez, ce public avem la stadion. A fost un meci greu, pentru că am întâlnit o echipă care era pe val, pe care toată lumea a lăudat-o, o echipă care nu a fost înfrântă, pe care noi am reușit să o batem. Tot timpul i-am lăudat pe acești jucători, bravo lor, cinste lor! Bravo, bravo, bravo! Este un rezultat bun, care ne dă încredere, dar trebuie să fim realiști, avem mult de muncă. Nu suntem de speriat, dar suntem în căutări, avem nevoie de întăriri”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași.

Victoria ieșenilor în derby-ul Moldovei a fost obținută grație dublei semnate de Andrei Cristea în minutele 30 și 35. Reușita botoșănenilor a purtaat semnătua atacantului Mihai Alexandru Roman în minutul 55. Aceasta a fost prima victorie a ieșenilor în actualul campionat și totodată primul eșec al botoșănenilor.