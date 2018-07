Flavius Stoican: „Craiova e candidată serioasă la titlu!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al FC Politehnica Iași, a declarat că rezultatul 0-0, pe care elevii săi l-au înregistrat în Bănie contra CS Universitatea Craiova, este unul corect după aspectul desfășurării ostilităților din teren.

„Craiova e o candidată serioasă la titlu. Are un joc frumos, un antrenor bun și un public minunat. Iașiului i-au lipsit 7 jucători importanți care ar fi putut fi pe teren ca titulari. Important e că fotbaliștii care au intrat și-au făcut datoria. Până la urmă, a fost un rezultat echitabil. Important e ce facem pe teren, aici trebuie să ne măsurăm forțele. Spectatorii au avut ce vedea: Craiova a dominat, am avut și noi ocaziile noastre, a fost un meci plăcut. Noii noștri jucători nu s-au integrat încă, nu au făcut nici perioada de pregătirea. Marea mulțumire e că văd la ei atitudine și determinare. Vor mai veni jucători până se termină perioada de transferuri. E un campionat lung și sper să facem față cu brio”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației FC Politehnica Iași.

Căpitanul moldovenilor a spus că deși ar fi putut câștiga la masa verde acest meci ca urmare a problemelor ivite la instalația de nocturnă de pe „Ion Oblemenco”, acest lucru nu ar fi fost corect.

„Suntem foarte fericiți pentru acest rezultat, ținând cont de faptul că am jucat împotriva unei echipe mari. Acest rezultat ne dă încredere și sperăm ca în viitor să construim o echipă puternică. Nu era corect să câștigăm la «masa verde». Dacă azi am fi câștigat la «masa verde», probabil că în altă zi am fi pierdut josnic. Nu e ușor ca după ce faci încălzirea să te deconectezi de la joc. Până la urmă, am demonstrat că suntem o echipă capabilă. Ne-am revenit treptat și am început să ne facem jocul. Îi urez baftă Craiovei în Europa League cu Leipzig, e un club mare și Craiova ar merita să meargă mai departe în cupele europene”, a declarat Andrei Cristea.

CS Universitatea Craiova- FC Politehnica Iași s-a terminat 0-0 în ultimul meci programat în prima etapă a Ligii I.