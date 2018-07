Flavius Stoican: „Remiza cu Astra este echitabilă!”

Flavius Stoican, antrenorul primcipal al formației Politehnica Iași a declarat că remiza pe care elevii săi au înregistrat-o pe teren propriu în meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, este una echitabilă.

„Au fost două reprize diametral opuse. Nu mi-a plăcut că am intrat timorați pentru această partidă, dar una peste alta, bravo jucătorilor pentru munca depusă! Sunt trist pentru că puteam să terminăm cu o victorie, dar cred că un egal reflectă realitatea de pe teren. Am fost dezamăgit că puteam să obținem victoria, chiar dacă nu am jucat așa cum mi-am dorit în prima repriză. În a doua repriză am schimbat sistemul. Faptul că avem un jucător de bandă, Panțîru, care cred că va ajunge foarte mare, faptul că-l avem pe Andrei Cristea, care este un jucător care creează ocazii din nimic, faptul că l-am blocat pe Balaure în repriza a doua”, a declarat Flavius Stoican.

Tehnicianul a spus că duelul de etaapa viitoare cu FCSB se anunță unul dificil pentru elevii săi dar și-a exprimat încrederea într-un rezultat pozitiv.

„Până acum am întâlnit două echipe din play-off, două echipe bune. Suntem mulțumiți că ne batem de la egal la egal cu echipele care vor în play-off. Pentru meciul cu FCSB, cu siguranță mergem să jucăm. Suntem o echipă care o să pună probleme”, a conchis principalul din Copou.

Programul etapei a II-a a Ligii I

FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0

Dunărea Călărași – CFR 1907 Cluj 0-0

Politehnica Iași – Astra Giurgiu 1-1

Duminică, 29 iulie

Ora 18:00 Sepsi OSK Sf Gheorghe – U Craiova 1948

Ora 21:00 FCSB – FC Dinamo 1948

Luni, 30 iulie

Ora 18:00 FC Voluntari – Gaz Metan Mediaș

Ora 21:00 Concordia Chiajna – FC Viitorul