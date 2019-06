Flick i-a aruncat cuvinte grele lui Speak: ”Să te duci dracu’!” Care a fost motivul

Flick i-a aruncat cuvinte grele lui Speak. Fanii au aflat, astăzi, care a fost mărul discordiei dintre cei doi artiști.

Zilele trecute, Speak i-a lansat bunul său prieten o provocare. Bineînțeles, Flick nu s-a lăsat ”intimidat” de cerințele artistului și a acceptat provocarea de a-și schimba culoarea părului. Zis și făcut! Flick a publicat, pe contul său de Instagram, fotografia ”buclucașă” cu noua nuanță a podoabei capilare, dar și cu o urare pentru Speak… în stilu-i caracteristic. (CITEȘTE ȘI: FLICK, VERSURI DE SENZAȚIE PENTRU ”MEDICUL” CU 8 CLASE: ”SONO MEDICO CHIRURGO…”)

“Mi-a dat Speak azi provocare/

Să prind un pic de culoare!🤦🏻‍♂️Să te duci dracu, @iamspeak“, a scris Flick pe contul său de Instagram.

“Ai căzut cu capul într o găleată plină de tulpapi! :))))) hahahahahaha“, a fost replica lui Speak.

Flick nu este implicat, în momentul de față, într-o relație serioasă. Însă artistul are și câteva pretenții de la femeia pe care și-o dorește lângă el. (CITEȘTE ȘI: FLICK UMBLĂ CU SINCERITATEA LA PURTĂTOR: ”AM FOST ȘI CU CREȚE, ȘI CU BLONDE!”)

“Viaţa mea sentimentală este… nici nu ştiu cum este. Nici disponibil nu pot să zic că sunt, dar nici nu pot să zic că sunt un om liber. Am avut şi relaţii serioase, de cinci, şase, şapte ani, dar şi relaţii pasagere aşa de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie, pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”, a mărturisit Flick.