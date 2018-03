Florin Bratu: „FC Botoșani pleacă favorită în acest meci!”

Antrenorul principal al formației Dinamo București, Florin Bratu a declarat înaintea jocului de la Botoșani că echipa din Ștefan cel Mare trebuie să se ridice la un nivel bun în duelul cu echipa pregătită de Costel Enache pentru a obțține toate cele trei puncte puse în joc. „Întâlnim o echipă care pleacă favorită la acest meci. Noi am făcut un joc bun contra Mediaşului, dar avem multe lucruri de arătat, de demonstrat. Am văzut meciul lor de cupă, s-a jucat mult fizic, nu s-au respectat multe detalii tactice. Trebuie să facem abstracţie de condiţiile de acolo, trebuie să ne ridicăm la un nivel bun. Jucătorii trebuie să se obişnuiască, jucăm în play-out, aici am ajuns. Dacă nu vor înţelege vom avea probleme. Uşor-uşor cred că am reuşit să le aduc jucătorilor starea de bucurie de a se antrena şi bucuria golului la meci pentru că Dinamo duce lipsă de încredere şi asta nu vine decât printr-un joc bun”, a declarat Florin Bratu la conferința de presă organizată înaintea partidei cu FC Botoșani.

Tehnicianul câinilor nu va miza în jocul de pe „Municipal„ pe Nemec și Palic, ambii accidentați. În plus, nu a luat încă o decizie vis-a-vis de Răzvan Raț, fotbalist care se pregătește de ceva vreme cu alb-rooșii. „Nemec a început antrenamentele cu mingea, Palic incă nu. Probabil că vor intra în program normal săptămânile următoare. Raţ se antrenează cu noi, momentan nu s-a luat nicio decizie. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare”, a mai spus Bratu.

Principalul alb-roșilor a mai spus că deocamdată nu se pune problema să plece vreun jucător până la sfârşitul campionatului.

„Eu le-am spus jucătorilor că dacă e vreunul care vrea să plece trebuie să joace bine. Trebuie să demonstreze aici şi să se respecte pe ei pentru că ne câştigăm un salariu de la Dinamo şi pentru acest lucru trebuie să-ţi respecţi meseria! Incă nu am discutat cu conducerea clubului despre cei care vor să plece, urmează şi meciul de la Botoşani şi trebuie să ne concentrăm. Printre meciuri şi antrenamente încercăm să facem şi o strategie pentru anul viitor. Monitorizăm, mă interesez în fiecare săptămână de jucătorii împrumutaţi, de cei propuşi să vină la Dinamo”, a conchis Bratu.