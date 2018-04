Florin Bratu: „Nu e ușor să joci cu stadionul gol!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a câștigat-o cu 3-1 contra celor de la Chiajna că nu este ușor să joci cu stadionul gol și i-a felicitat pe jucători pentru că au reușit să se capaciteze la maxim în acest meci.

„Cred că am făcut o partidă bună, am reuşit să înscriem repede, am reuşit să fim în joc. Am capacitat jucătorii, am făcut un joc bun şi datorită atitudinii. Nu e uşor să joci pe un stadion gol, vreau să le mulţumesc celor care au fost în această seară la meci. Sper ca până la finalul sezonului să arătăm din ce în ce mai bine. Azi am făcut cel mai bun meci din play-out, sper să o ţinem pe aceeaşi linie. Echipa are potenţial, am spus asta de când am venit. Vedem un Dinamo ofensiv acum, vedem o echipă cu poftă de a înscrie. Mă bucur că am reuşit să înţelegem că, dacă lucrăm cum trebuie, avem beneficii. Cu atitudinea corespunzătoare, putem atinge obiective îndrăzneţe”, a declarat Florin Bratu după victoria obținută de elevii săi cu 3-1 cu Chiajna.

Dinamo București a câștigat cu 3-1 meciul din „Groapă” cu Concorrdia Chiajna și și-a consolidat primul loc în play-out.

Golurile partidei au fost marcate de Sergiu Hanca (min.8), Adam Nemec (min. 31) și May Mahlangu (min.48) respectiv Claudiu Bumba (min. 90+3).

În urma acestui succes, Dinamo București și-a consolidat locul 1 în play-out cu 29 de puncte, „alb-roșii” fiind la patru puncte de următoarea clasată, FC Botoșani.