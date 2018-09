Florin Bratu promite un Dinamo mai sigur cu Hermannstadt: „Încercăm să remediem problemeel cu care ne-am confruntat!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor ssusține astăzi de la ora 21:00 cu FC Hermannstadt că la antrenamentele in această săptămână a încercat să remedieze problemele pe care echipa le-a resimțit pe faaza defensivă la meciul cu CFR Cluj când a încasat trei goluri în decurs de doar 12 minute.

„Încercăm să remediem problemele cu care ne-am confruntat. Am insistat pe ideea de a nu mai primi gol la început de meci. Acum am văzut că avem o altă problemă, am reuşit să primim trei goluri în 12 minute cu CFR Cluj. Încercăm să remediem această problemă prin exerciţiu, prin discuţii individuale. Avem cea mai tânără linie de apărare din prima divizie, dar aceasta nu este o scuză şi încercăm să învăţăm din greşeli. Cu Hermannstadt va fi un meci foarte greu, o echipă dificilă, care vine după un parcurs la fel ca şi noi până acum. Au şapte puncte, un antrenor cu experienţă. Au făcut transferuri interesante şi trebuie să fim într-o stare foarte bună atât fizic, cât şi mental pentru a câştiga meciul. Dacă vom câştiga mâine putem să ne menţinem în plutonul acesta de 3-4 echipe şi nu vrem să pierdem pasul cu prima parte a clasamentului. Jucând acasă trebuie să ne facem jocul şi să ne impunem”, a declarat Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo.

Partida Dinamo București- FC Hermannstadt va avea loc astăzi de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.