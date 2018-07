Florin Bratu: „Sunt mândru de fotbaliștii mei!”

Forin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo și-a lăudat jucătorii pentru prestația pe care aceștia au avut-o în drby de România pe „Naționa Arena” cu FCSB, scor 3-3 (1-1).

Bratu a ținut să laude calitatea jocului și a spus că de foarte mult timop un derby FCSB- Dinamo nu a fost atât de spectaculos.

„A fost un meci cum de mult nu s-a mai văzut într-un derby. Am revenit de trei ori şi i-am felicitat pe jucători pentru caracterul lor. Le-am zis că din acest meci se poate naşte o echipă. E dificil de pe margine, dar e provocator. FCSB e o echipă mare, cu jucători foarte buni şi investiţii mari făcute. De aceea sunt mândru de fotbaliştii mei. Fără investiţii, am reuşit să ţinem pasul cu o echipă atât de puternică. Dacă nu se făceau greşeli, nu mai vedeam atâtea goluri. Sunt chestii pe care trebuie să le remediem. Dar să nu uităm că am jucat în deplasare azi. Şi am reuşit să reintrăm în joc de fiecare dată. Se pare că ce lucrez cu ei din punct de vedere mental funcţionează. La Gnohere era Popovici la marcaj, iar Hanca trebuia să fie la prima bară. Dar în dinamica jocului se întâmplă multe. Trebuie să învăţăm din greşeli”, a declarat Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo.

Pentru FCSB au marcat Gnohere (min.10) şi Coman (min.55, 68), iar pentru Dinamo au înscris Axente (min. 45+1, Nistor min. 61 şi Popescu min.89).

În urma rezultatului, Dinamo este neînvinsă în acest sezon al Ligii I, „câinii” având 4 puncte față de doar unul cât are FCSB, roș-albaștrii pierzând în prima etapă la Giurgiu cu Astra.