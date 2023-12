Florin Cîțu a ajuns la DNA. Fostul premier a fost citat în dosarul vaccinurilor anti-Covid. Update: „Am luat act de acuzație”

După ce în urmă cu o săptămână Plenul Senatului îi ridica imunitatea, Florin Cîțu a ajuns astăzi la DNA. Miercuri dimineața, fostul prim-ministru a mers la audieri, fiind citat în dosarul vaccinurilor anti-Covid. Acesta a refuzat să facă orice fel de declarații, însă le-a promis jurnaliștilor de la fața locului că le va răspunde la întrebări după ce va ieși de la audieri.

UPDATE 10:41: La ieșirea din sediul DNA, Florin Cîțu și-a respectat promisiunea și a făcut câteva declarații, deși nu a vrut să dea prea multe detalii din dosar.

„Astăzi am venit și am luat act de acuzațiile ce mi se aduc, calitatea de suspect, pe care deja o știați. Nu pot să fac mai multe declarații, vă spun ce am spus și până acum, mi-am exercitat atribuțiile de prim-ministru, cu respectarea legislației în vigoare. Am încredere în justiție că adevărul o să iasă la suprafață”, a spus Florin Cîțu.