Florin Cîțu, declarații despre ziua în care România renunță restricțiile dure: “Să vedem o scădere a numărului de infectări și să mai scadă presiunea pe spitale”

Premierul României a făcut declarații clare despre ziua în care țara noastră nu va mai avea restricțiile dure din cauza crizei epidemiologice. Potrivit precizărilor lui Florin Cîțu, măsurile nu se vor relaxa până în momentul în care va exista o scădere a numărului de infectări, iar în spitale nu va mai fi presiunea din prezent. Despre oamenii care au ieșit la proteste, șeful Guvernului a subliniat că înțelege că “au obosit” după un an de pandemie și că oricine poate protesta atâta timp cât respectă legea.

Florin Cîțu, anunț despre ziua în care România renunță restricțiile dure

Florin Cîțu a mai spus că este posibil ca ținta de 10 milioane de persoane vaccinate anti-COVID ar putea fi atinsă cu o lună mai devreme, în august, în loc de septembrie dacă oamenii vor merge să se vaccineze.

“Obiectivul Guvernului este vaccinarea a peste 10 milioane de oameni în septembrie. Vom avea suficiente doze de vaccin, vom mai deschide centre noi de vaccinare, trebuie doar ca românii să își dorească să fie imunizați. Este singura cale de a învinge pandemia și de a reveni la o viață apropiată de cea normală, până în această vară. Tot timpul evaluam împreună cu specialiștii efectul restricțiilor. Dar, mai întâi sa vedem o scădere a numărului de infectări și să mai scadă presiunea pe spitale”, a spus Florin Cîțu pe pagina lui de Facebook.

Premierul a mai menționat că noile măsuri restrictive din România sunt “unice în Europa”, pentru că au fost stabilite în funcție de incidența cazurilor de SARS-CoV-2.

“Știm că există în societate o oboseală după un an în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut. E novoie de încă un efort să trecem peste această perioadă. Am luat măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului şi pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare”, a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă de azi.



Premierul a adăugat că, luna viitoare, România va avea în plus 4,5 milioane de doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

“Vom creşte capacitatea de a vaccina la 100.000 de persoane zilnic şi, faţă de planul iniţial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor se păstrează, vom putea vorbi de vaccinarea a 10 milioane de cetăţeni în luna august, în loc de luna septembrie. Dar totul depinde de noi, să putem şi să mergem să ne vaccinăm.

Românii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare. Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite, pentru mine foarte important e să continue campania de vaccinare. Este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Ştiţi foarte bine, sunt spitale foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri. În acest moment pe acest lucru mă concentrez. Oamenii trebuie să respecte legea, toţi trebuie să respectăm legea”, a mai spus șeful Guvernului.

Sursa foto: captură video Facebook / Florin Cîțu