Florin Damșa a mai intrat în posesia unui trofeu, Cupa României la culturism! A făcut-o după multă muncă, dar și după un handicap de doi ani de pauză.

Avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, sacrificiile pe care le-a făcut, dar și ce planuri de viitor are. ”După o perioada de doi ani de pauză competițională, dar în care m-am antrenat, am ținut dietă, am dat totul pentru a aduce o schimbate fizicului meu față de cum mă prezentam la competițiile anterioare. Cu toată munca și sacrificiul, ținând cont că și sălile au fost închise din cauza pandemiei cu COVID 19, am reușit să fac schimbarea care mi-a adus Cupa României”, a dezvăluit Florin. (CITEȘTE ȘI: EL E CULTURISTUL ROMÂN CARE SE ANTRENEAZĂ ȘI-N BUCĂTĂRIE PENTRU TITLUL DE MR. OLYMPIA: ”ÎMI PRINDE BINE ACEASTĂ PERIOADĂ!”)

Florin Damșa a câștigat Cupa României la culturism: ”Am reușit să fac schimbarea!”

A continuat. ”Mi am propus să fac o probă, să văd cum se prezintă fizicul meu în lumina reflectoarelor, de pe scenă, și sincer să fiu îmi era enorm de dor să concurez, îmi era dor de senzația unică pe care o simt acolo sus, pe scenă. Îmi doream mult ca trofeul, Cupa României, să rămână la Cluj, concursul fiind organizat aici. Sunt foarte mulțumit și bucuros de rezultat! (NU RATA: EXCLUSIV. AVEA 80 DE KG LA 11 ANI, ACUM VREA TITLUL SUPREM LA CULTURISM: MR. OLYMPIA! ”VOI AVEA UN FIZIC SCHIMBAT!”)

Acum, o să continui pregătirea pentru a atinge forma maxima la Mr. Olympia din Portugalia, care va avea loc în luna iulie. Tot atunci concurez, în Alicante, la EMPRO, concurs internațional, și Cupa Spaniei. Sper să revin în țară cu medalii de la cele două mari evenimente”, a încheiat Florin Damșa.