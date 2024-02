Florin Dumitrescu, adevărul despre divorț! A vrut să știe toată lumea: ”Ăsta a fost motivul”

Florin Dumitrescu (36 de ani) este revoltat, după ce în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi divorțat de soția sa, Cristina. Ei bine, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a decis că este momentul să lămurească situația și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

În mediul online, au apărut diverse postări în care se menționa că Florin Dumitrescu și soția lui au decis să ia pe drumuri separate. Mai mult decât atât, s-a spus că neînțelegerile în cuplu ar fi pornit de la o problemă cu alcoolul pe care ar avea-o Cristina. Totuși, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a negat aceste bănuieli și chiar a dat de înțeles că în spatele informațiilor negative ar fi cei de la Antena 1.

În urmă cu doar câteva ore, Florin Dumitrescu a făcut o postare care a luat prin surprindere pe toată lumea. Celebrul chef a publicat un mesaj scurt, legat de zvonurile despre un posibil divorț între el și soția sa, Cristina.

Ulterior, fostul jurat de la Chefi la Cuțite a publicat un filmuleț în care neagă vehement informațiile care au circulat pe internet. Mai mult decât atât, Florin Dumitrescu se află, în aceste momente, la munte, alături chiar de soția sa. Așadar, în videoclipul postat are loc o conversație între cei doi parteneri. Celebrul bucătar a făcut haz de necaz, fiind susținut de Cristina.

„Florin: Cristina, tu știai că am divorțat noi doi?

Cristina: n.red. râde

Florin: Am divorțat

Cristina: Când?

Florin: Nu știu

Cristina: Ai visat asta?

Florin: Nu am visat, am primit că pe Tik Tok zice lumea că am divorțat, dacă ne-am certat pe pârtie, știi

Cristina: A, ne-am certat și pe pârtie?

Florin: Da

Cristina: Când ne-am certat?

Florin: Și știi că ai probleme cu alcoolul?

Cristina: Eu? Că nu beau alcool

Florin: Cred că ăsta era și motivul pentru care am divorțat, că ai tu probleme cu alcoolul și după divorț ai plecat la discotecă

Cristina: Am plecat eu la discotecă? În care discotecă?

Florin: Nu știu că n-au contenit să spună și în ce discotecă ai fost și cu cine.”, a fost o parte din discuția celor doi pe care au făcut-o publică pe Instagram.